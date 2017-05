Bilan des Sénateurs : Craig Anderson sera protégé au repêchage d'expansion

Un texte de Kim Vallière

Avec le repêchage d'expansion des Golden Knights de Las Vegas et les joueurs autonomes, Pierre Dorion aura une saison morte passablement occupée. Une chose est sûre pour le directeur général des Sénateurs, Craig Anderson sera protégé le 21 juin, lorsque la nouvelle équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) aura accès à certains joueurs de chaque formation.

À 36 ans, Anderson a encore un an à écouler à son contrat. Il s'est particulièrement distingué pendant les séries, en conservant une moyenne de buts accordés de 2,34 et un taux d'efficacité de ,922.

Il est le gardien que nous allons protéger, ça c'est certain. Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs d'Ottawa

Dorion rencontrera ses assistants et les dépisteurs professionnels de son club au cours des prochaines semaines pour établir un plan d'action en vue du repêchage.

« Nous savons que nous allons perdre un joueur. Vegas a dépensé beaucoup d'argent pour faire son entrée dans la Ligue, ça fait partie de l'entente. Mais je ne pense pas que notre équipe sera très différente », a-t-il précisé, en parlant de la profondeur que possèdent les Sénateurs, notamment à la défense, avec la venue prochaine de Thomas Chabot. Le choix des joueurs à protéger ou non en vue du repêchage sera guidé par le bien-être de l'équipe à court, moyen et long terme.

Contrats à échéance

Le DG des Sens s'est aussi prononcé sur le sort de Mike Condon avec l'organisation. Le gardien a été acquis dans un échange avec les Penguins de Pittsburgh en novembre et a été le gardien numéro un de l'équipe pendant l'absence prolongée d'Anderson pour être aux côtés de sa femme. Il deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

« Je vais parler à son agent cette semaine. S'il n'aime pas notre offre, il peut toujours dire non », a indiqué l'Ottavien, qui ne semble pas encouragé par la tournure les négociations jusqu'à maintenant. Les agents des autres joueurs dont le contrat vient à échéance cet été devraient aussi recevoir un coup de fil de Dorion.

Dorion : "Nous voulons nous améliorer, mais nous ne sommes pas à la recherche de quelque chose en particulier". Le DG ouvert aux échanges. — Kim Vallière (@KimValliereSRC) May 29, 2017

« Je vais tous les appeler. Je veux aussi rencontrer Chris Neil et Chris Kelly en personne, pour voir ce qu'ils ont l'intention de faire l'an prochain », a ajouté l'homme de hockey au sujet des vétérans de 37 et 36, pour qui l'heure de la retraite pourrait bien avoir sonné.

Jean-Gabriel Pageau deviendra aussi joueur autonome avec restriction. Dorion espère s'entendre avec l'attaquant sur un contrat à long terme pour échapper à l'arbitrage. « J'aimerais ça si Jean-Gabriel était un Sénateur à vie », a-t-il mentionné, appuyé par Guy Boucher.

« Moi, je l'aime, c'est clair. Mais un moment donné, ça devient des négociations. Je ne veux pas savoir combien il fait, je veux juste savoir pour combien d'années et c'est tout », a indiqué l'entraîneur-chef des Sénateurs, qui a visiblement hâte de voir le groupe que son directeur général sera en mesure de réunir pendant la saison estivale.

« C'est sûr qu'on veut garder notre personnel, mais est-ce qu'on est ouvert à s'améliorer? Tout le temps. Il le faut, parce que si on ne s'adapte pas et on n'avance pas, on reste sur place et ça ne sera jamais assez », a expliqué Boucher.

Erik Karlsson Photo : Getty Images/Jana Chytilova/Freestyle Photography

De nombreux blessés en fin de saison

Fin de saison rime généralement avec une mise à jour des blessures qui ont affligé les joueurs pendant les séries. Quatorze joueurs des Sénateurs jouaient blessés, mais Dorion ne s'attend pas à ce qu'aucun d'entre eux ne subisse d'opération.

Erik Karlsson avait déjà déclaré avoir subi deux microfractures au pied. Le capitaine des Sénateurs a également subi des dommages aux muscles de la cheville. Le Suédois a quand même joué 39 min 33 sec lors du dernier match contre les Penguins.

Le défenseur Mark Borowiecki a subi une entorse au haut de la cheville. Il a raté toute la série contre Pittsburgh, mais il aurait été disponible pour la finale de la Coupe Stanley. Les attaquants Alex Burrows et Tom Pyatt traînaient aussi des blessures à la cheville.

Cody Ceci s'est fait casser un doigt à de nombreuses reprises cette saison, il devait subir une anesthésie locale avant chaque rencontre. Le doigt de Mark Méthot n'était pas non plus remis complètement.

Zach Smith a souffert de blessures aux muscles abdominaux et aux côtes et jouait avec beaucoup de douleur, Viktor Stalberg a subi un sort similaire. Chris Neil (main), Dion Phaneuf (poignet), Derick Brassard (épaule), Ryan Dzingel (poignet), Craig Anderson (dos), Mark Stone (jambe) et Fredrik Claesson (dos) ont aussi visité l'infirmerie plus souvent qu'à leur tour ce printemps.

Dorion a été impressionné par la résilience de son groupe, qui a voulu se battre malgré la douleur. « Il y avait un joueur, que je ne nommerai pas, qui pleurait de douleur entre les périodes, mais qui continuait de vouloir revenir au jeu », a-t-il mentionné.