Les États-Unis, une « une comédie idiote et tragique », estime Robert De Niro

L'acteur oscarisé a tenu ces propos dimanche devant des diplômés de l'Université Brown, dans l'État du Rhode Island. Il les a implorés « de travailler à mettre fin à cette folie » et de tenter de rendre le monde meilleur.

Robert De Niro a reçu un doctorat honorifique de la Faculté des beaux-arts. Voici son discours :

Êtes-vous sûrs de vouloir faire ça? Avez-vous vu ce qui est arrivé à notre monde pendant les quatre années que vous avez passées ici? Le pays est devenu fou. En langage cinématographique, lorsque vous avez commencé [vos études universitaires], le pays était un drame inspirant et encourageant. Vous obtenez votre diplôme dans une comédie idiote et tragique. Mon conseil est de barrer les "Van Wickle Gates" [célèbre entrée de l'Université Brown] et de rester ici. Mais si vous décidez de partir, travaillez au changement, travaillez pour freiner cette folie. Commencez dès maintenant, pour que la cohorte de 2018 gradue dans un monde meilleur. Ce ne sera pas simple, mais vous trouverez comment y arriver.

