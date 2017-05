Le Bloc québécois demandera aux parlementaires de reconnaître l'État palestinien

« Il est de notre de responsabilité de combattre l'injustice, parce que cette injustice-là perdure depuis bien trop longtemps », a affirmé Martine Ouellet.

Elle demande au gouvernement Trudeau de reconnaître officiellement l'État palestinien en vertu du « droit inaliénable à l'autodétermination des peuples ».

D'après le Bloc québécois, il s'agit de la meilleure voie pour la résolution du conflit israélo-palestinien, puisqu'elle permettrait d'exercer une pression sur Israël. C'est pourquoi le Canada doit ajouter sa voix à celle des autres pays qui ont déjà reconnu l'État palestinien, selon Martine Ouellet.

« Il y a déjà 136 pays sur les 193 à l'ONU qui reconnaissent l'État de la Palestine et si on veut relancer le processus de paix, il faut qu'il y ait encore plus de pays qui le reconnaissent », a dit Martine Ouellet.

Terreau fertile pour le terrorisme, dit Beaulieu

Mario Beaulieu estime qu'Israël fait obstacle au processus de paix avec sa politique de colonisation et son blocus sur la bande de Gaza.

Ces injustices alimentent un terreau fertile pour le terrorisme, selon lui.

« Si on laisse pourrir la situation comme ça, je pense qu'on laisse le terrorisme se développer », a-t-il affirmé. « Parfois, il faut se tenir debout pour favoriser la paix », a-t-il ajouté.

La reconnaissance de l'État palestinien divise la communauté internationale. En septembre 2015, le Canada avait voté contre une résolution soumise à l'Organisation des Nations unies pour hisser au siège de l'ONU le drapeau de la Palestine, admise comme État observateur non membre trois ans plus tôt.

« Le Canada reconnaît le droit des Palestiniens à s'autodéterminer et appuie la création d'un État palestinien souverain, indépendant, viable, démocratique et doté d'un territoire d'un seul tenant, dans le cadre d'un règlement de paix global, juste et durable », peut-on lire sur le site du ministère des Affaires mondiales.