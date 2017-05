Projet de loi 122 : les maires de l'UMQ réclament une adoption rapide

Le projet de loi 122 vise à donner plus d’autonomie aux villes en les reconnaissant comme des gouvernements de proximité. Pour l’UMQ, il ne s'agit pas d'une réforme improvisée, mais du résultat de cinq années de consultations.

Le projet de loi contient 256 articles et nécessitera la modification d'une quarantaine de lois. Les maires veulent donc que les électeurs connaissent les nouvelles règles bien avant les élections municipales du 5 novembre.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, plaide depuis quelques semaines pour qu'il n'y ait pas de retard dans l'étude du projet de loi. Il estime que son adoption en plein coeur de la campagne électorale municipale serait une forme d’ingérence de la part des députés.

« Il y en a 8000 [élus] qui ont travaillé de près ou de loin à faire aboutir [le projet de loi] 122. Ils ont le droit d’avoir ça dans leur bilan. Si on les empêche, c’est parce qu’on s’implique dans les campagnes municipales et ça, c’est une mauvaise idée », déplore-t-il.

Engagement solennel

Le maire Labeaume a demandé lundi aux députés de s'engager solennellement à adopter le projet de loi 122 d'ici le 16 juin.

Pour l’instant, les maires ne souhaitent pas évoquer le bâillon, bien que le temps commence à presser, à trois semaines de la fin de la session parlementaire.

« Je pense que si on était à trois jours, on ne dirait pas la même chose, mais à trois semaines, il y a du temps pour le faire. Et nous, on invite les parlementaires à le faire en trois semaines », affirme le maire de Sherbrooke et président de l’UMQ, Bernard Sévigny.

Avec les informations de Louise Boisvert