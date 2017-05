L'Ontario augmentera le salaire minimum et mettra à jour les lois du travail

La première ministre Kathleen Wynne affirme que le changement est nécessaire parce que l'économie est en plein essor, mais que ce n’est pas tout le monde qui en bénéficie.

Elle n'a pas dit, lundi, quel serait le nouveau salaire minimum. Celui-ci est actuellement de 11,40 $ l'heure et il augmente annuellement avec l'inflation.

Les syndicats demandent un salaire minimum horaire de 15 $.

Les responsables du gouvernement libéral feront l'annonce de la hausse du salaire minimum mardi et révéleront leurs projets visant à modifier les lois provinciales du travail à la suite des recommandations d'un récent rapport commandé par le gouvernement.

Ces changements visent à rendre le travail moins précaire en Ontario. Ils devraient inclure des mesures pour rendre les horaires plus prévisibles et pour faire en sorte que les employés obtiennent un salaire égal pour un travail égal, qu'ils travaillent à temps plein ou non.

Les groupes d'entreprises de la province, y compris la Chambre de commerce de l'Ontario, ont exprimé des inquiétudes au sujet du coût des modifications potentielles aux lois du travail et d'un salaire minimum plus élevé.