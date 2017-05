Niki Ashton est enceinte, mais elle vise toujours la direction du NPD

La députée manitobaine de la circonscription Churchill-Keewatinook Aski fait partie des six candidats au poste de chef. La course à la direction doit continuer jusqu’en octobre, quand les néo-démocrates fédéraux éliront un successeur à Thomas Mulcair.

Mme Ashton affirme qu’elle poursuivra sa campagne et prévoit de continuer à tendre la main aux membres du parti, aux activistes et aux progressistes dans tout le pays.

La députée indique également qu’elle se rendra en Colombie-Britannique ainsi que dans les provinces de l’Atlantique au cours des deux prochaines semaines.

La Manitobaine est en compétition avec les députés fédéraux Guy Caron, Charlie Angus et Peter Julian. Le député du NPD provincial ontarien Jagmeet Singh et l’ancien ombudsman des vétérans Pat Stogran sont aussi dans la course.