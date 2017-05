Nouveau siège pour le député Jack MacLaren, exclu du Parti progressiste-conservateur

Il a été expulsé en fin de semaine du caucus progressiste-conservateur, notamment en raison de commentaires négatifs sur les Franco-Ontariens, qui ont été enregistrés en 2012 dans une vidéo. Il insinuait aussi dans cette vidéo avoir un programme caché.

Expulsé ou départ volontaire?

Le Parti progressiste-conservateur a insisté sur le fait qu'il a expulsé le député de son caucus. Mais le principal intéressé, Jack MacLaren, explique qu'il était déjà en discussions depuis des semaines avec le Parti Trillium pour y adhérer. Il devait d'ailleurs en faire l'annonce lors d'une conférence de presse mardi, mais son expulsion a précipité les choses.

Ce sera beaucoup mieux. Jack MacLaren, député de Carleton-Mississippi Mills

Jack MacLaren affirme qu'au sein du Parti Trillium, il sera libre de voter selon sa conscience et selon les intérêts de ses commettants, et il aura une liberté d'expression. Il déplore que, trop souvent dans son ancien parti, il devait voter selon la ligne imposée et que ça lui posait beaucoup de difficultés.

Le Parti Trillium s'oppose entre autres à la bourse du carbone et au nouveau programme d'éducation sexuelle dans les écoles.

Des conservateurs tentent de recoller les pots cassés

Le chef Patrick Brown n'était pas disponible après la période de questions, comme il l'est habituellement. Il n'a donc pu réagir à la controverse. Son personnel soutient qu'il avait des engagements prévus de longue date.

Le député Steve Clark admet qu'il faudra redoubler d'efforts pour courtiser les Franco-Ontariens après de tels propos.

En voyant la vidéo, j'étais très préoccupé. Nous venons de tenir une belle journée de la francophonie avec notre caucus... Il faut continuer de faire savoir à la communauté franco-ontarienne qu'il y a une place pour [elle] au Parti progressiste-conservateur. Steve Clark, député progressiste-conservateur de Leeds-Grenville

Sa collègue Lisa MacLeod va dans le même sens et affirme que son parti devra travailler pour regagner la confiance des Franco-Ontariens qu'elle a perdue dans les années 1990.

Jack MacLaren a toujours été un loup solitaire. Il n'a jamais été un joueur d'équipe. Lisa MacLeod, députée de Nepean-Carleton

Elle pense que Jack MacLaren devrait démissionner, en plus de s'excuser auprès des Franco-Ontariens, des femmes et de ses commettants.

Ce n'est pas la première fois que Jack MacLaren fait l'objet d'une controverse. En 2016, il avait dû suivre une formation après un commentaire sexiste aux dépens d'une députée libérale fédérale. Il avait aussi été réprimandé pour avoir publié de faux témoignages d'appréciation de ses électeurs sur son site web.

Le Parti progressiste-conservateur dans la mire de ses rivaux

La ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario, Marie-France Lalonde, s'est levée en chambre pour vanter les réalisations de son gouvernement en matière de francophonie.

Elle s'est dite déçue par la suite des propos tenus par Jack MacLaren.

Je trouvais que son commentaire [de Jack MacLaren] était une insulte. Je me demande quelles sont les valeurs de Patrick Brown. Marie-France Lalonde, ministre déléguée aux Affaires francophones

La chef du Nouveau Parti démocratique, Andrea Horwath, s'interroge aussi sur l'engagement des progressistes-conservateurs pour la francophonie dans ce contexte.

Ce n'est pas la première fois qu'un député progressiste-conservateur parle d'un agenda secret. Ils ne veulent pas tout dire aux gens. Andrea Horwath, chef du Nouveau Parti démocratique

Jack MacLaren assure qu'il sera candidat aux prochaines élections pour le Parti Trillium.