L'attaque des Penguins contre la défense des Predators en finale

Les Predators misent sur un quatuor de défenseurs complet comme on en a rarement vu depuis l'ère du « Big Three » du Canadien de Montréal dans les années 70.

Ces quatre fantastiques (Mattias Ekholm, Ryan Ellis, Roman Josi et P.K. Subban) ont depuis le début des séries amassé 39 points, soit 32 % du total de l'équipe. Ils ne sont pas seulement des bêtes offensives. La preuve : ils ont au cumulatif un différentiel de +27.

Bien sûr, Pekka Rinne à son mot à dire là-dedans, avec son taux d'efficacité de ,941 et sa moyenne de buts accordés de 1,70. Mais les Preds forment l’une des rares équipes dans les séries à donner moins de 30 tirs par match (29,7 pour être plus précis). Également, ils n'hésiteront pas à souffrir en bloquant en moyenne 16 tirs par match, deux de moins que les Penguins.

Leurs vis-à-vis sont excellents à l'attaque. Le quatuor offensif de Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Phil Kessel et du jeune Jake Guentzel est responsable de 52 % des buts de leur équipe. La seule équipe à réussir plus de trois buts par match en séries a également un jeu de puissance dévastateur avec 25 % d'efficacité.

Il y aura sans doute des flammèches. Je ne parle pas ici de coups de poing sur la gueule, mais bien des lames défilant à toute vitesse dans toutes les directions. C'est la nouvelle réalité du hockey et j'adore ça.

L'importance de l'expérience

Je me suis amusé à fouiller et à lire toutes les prédictions de nos experts, tant francophones qu'anglophones. La plupart, y compris mon partenaire de défense Martin Leclerc, ont un penchant pour les Penguins et je les comprends. Le mot le plus utilisé : expérience.

Cependant, je crois que le mode survie dans de telles circonstances peut faire des ravages. Un seul joueur de l'édition des Predators a goûté à une série finale, le capitaine Mike Fisher en 2007.

L'entraîneur Peter Laviolette a également à son actif une Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline en 2006 ainsi qu'une finale avec les Flyers de Philadelphie contre les Blackhawks en 2010. Il se joint par le fait même à un groupe sélect composé de Mike Keenan, Dick Irvin et Scotty Bowman. Ils ont mené leurs équipes en finale à trois reprises avec des clubs différents.

À mon avis, Laviolette saura, avec le soutien de son capitaine, faire comprendre à ces joueurs l'importance de ne pas rater une telle occasion qui risque de ne plus se reproduire. Ils doivent absolument avoir la mentalité « maintenant ou jamais ». Voilà ce qui m'amène à invoquer le « mode survie ».

Les extras

J'aimerais en terminant souligner l'importance des joueurs de soutien, communément appelés les « Black Aces ». Ils sont tenus à l'écart (pour la plupart) pour ne pas déranger les titulaires et s'entraînent sur la glace la majeure partie du temps dans un petit groupe. Ils se gardent en forme dans le gymnase dans l'espoir de fouler la glace même pour une seule présence en finale, et ainsi avoir leur nom gravé sur le Saint Graal à tout jamais.

Ils n'auront pas le droit au boni alloué aux vainqueurs ou aux perdants, ou alors ils n'en toucheront qu’une très petite portion. Ce sera au capitaine et à ses adjoints de prendre la décision. Cependant, l'expérience acquise est inestimable. Parlez-en à Corey Crawford. Il s'est fait bombarder pendant deux mois loin du grand club lors de la conquête des Hawks en 2010. Il a depuis remporté la Coupe en 2013 et en 2015.

L'équipe la plus déterminée soulèvera la coupe Stanley nonobstant le talent.

Vous avez sans doute compris que mon choix s'est arrêté sur les Predators et ils le feront en sept.

Cependant, au cas où les Penguins sortaient gagnants de ce grand rendez-vous, j'aurai au moins eu le plaisir d'apprécier les derniers moments dans l'uniforme jaune et noir d'un être humain exceptionnel, Marc-André Fleury. Le voir soulever le trophée pour une troisième et dernière fois avec sa formation serait superbe.