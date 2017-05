Justin Trudeau promeut l'intégration par le sport

Arrivé vers 10 h au stade olympique de Rome, M. Trudeau s'est entretenu avec des joueuses de la Fiorentina, championnes d'Italie, et des joueurs des Liberi Nantes, une équipe de réfugiés et de demandeurs d'asile basée à Rome.

Il a ensuite donné le coup d'envoi du match organisé par l'association Open Goal.

Le premier ministre, qui a pratiqué la boxe et continue à être très sportif, a encouragé les joueurs et les joueuses de nombreux « Come on ragazzi! » (Allez les gars!) lancés depuis le bord du terrain.

« On a eu la grande surprise d'avoir avec nous M. Trudeau, c'est une matinée que je ne suis pas près d'oublier », a déclaré à l'AFP Chijioke Chikwendui, un Nigérian de 20 ans.

« Et puis c'est un rêve d'enfant de jouer dans ce stade. J'aurais aimé le faire comme joueur professionnel, mais de cette façon c'est déjà incroyable », a-t-il ajouté.

Après avoir participé au G7 de Taormine, en Sicile, Justin Trudeau a poursuivi dimanche son séjour en Italie en se rendant auprès des sinistrés de la localité d'Amatrice, dévastée en août 2016 par un tremblement de terre meurtrier.

Il a rencontré lundi le pape François au cours d'une audience privée, puis il doit s'entretenir avec son homologue italien Paolo Gentiloni mardi.

Hasard du calendrier, son passage au stade olympique, qui est aussi celui de l'AS Roma, a eu lieu au lendemain du dernier match de Francesco Totti, joueur mythique du club de la capitale italienne.

Le président de l'équipe, James Pallotta, a donc saisi la balle au bond en lui offrant un maillot marqué du nom du célèbre no 10 des « Giallorossi », que Justin Trudeau a aussitôt endossé devant les objectifs des photographes.