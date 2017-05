Gabriel Nadeau-Dubois en avance dans Gouin

Les bureaux de vote sont fermés depuis 20 h.

Vers 17 h, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) faisait état d'un taux de participation de 20,46 %, alors qu'un peu plus de 7 % avaient voté par anticipation.

Mme David, cofondatrice du parti Québec solidaire, avait obtenu plus de 50 % des suffrages en 2014 et plus de 46 % en 2012 dans ce qui était un bastion du Parti québécois depuis 1976.

Deux candidats ont dominé l’actualité de cette campagne dans Gouin :

Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire

Élu officiellement porte-parole de Québec solidaire, avec la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, le 21 mai dernier, Gabriel Nadeau-Dubois est connu du public depuis le printemps 2012. Il parlait alors au nom de la CLASSE, l’une des associations étudiantes qui s’opposaient à la hausse des droits de scolarité décrétée par le gouvernement libéral de l’époque.

Les habiletés politiques de M. Nadeau-Dubois ont été mises à l’épreuve lorsqu’il a dû défendre la décision des membres de Québec solidaire de rejeter une alliance électorale avec le Parti québécois, alors que la formation de gauche avait signé une entente sur la mécanique d’accession à l’indépendance avec les autres partis membres du OUI-Québec.

La décision du PQ de ne pas présenter de candidat dans Gouin était vue comme une main tendue pour conclure une entente stratégique en vue des élections générales de l’an prochain. « Sur le terrain, on a beaucoup moins entendu parler de cette question-là que sur les réseaux sociaux, par exemple, où ça semblait être la nouvelle de la semaine », a analysé le candidat, lundi, alors qu'il venait de voter.

« Il faut se rappeler que les gens du quartier connaissent Québec solidaire, a-t-il ajouté. On a confiance, mais en même temps, on ne tient rien pour acquis. »

Gabriel Nadeau-Dubois espère que l’appui de Françoise David, dont il dit vouloir poursuivre le travail, lui permettra de l’emporter dans Gouin.

Quelques commentaires d'électeurs de Gouin

Jonathan Marleau, Parti libéral du Québec

Président de l’aile jeunesse du PLQ jusqu’à l’annonce de sa candidature dans Gouin, Jonathan Marleau étudie à l’Université du Québec à Montréal. Né à Port-au-Prince, en Haïti, il a grandi dans la région de Chaudière-Appalaches.

Au sein de l’aile jeunesse, il a notamment tenté de convaincre le gouvernement de tenir une commission sur le racisme systémique au Québec.

Les libéraux ont été très actifs dans Gouin et tentent de profiter des frictions apparentes entre le PQ et Québec solidaire. Lors d'un débat ludique à l'émission radiophonique La soirée est encore jeune, samedi soir, Jonathan Marleau a même invité les péquistes déçus à voter pour lui.

Certains ont fait remarquer que les affiches électorales libérales dans Gouin mettaient plus l’accent sur M. Marleau lui-même que sur le logo ou les couleurs traditionnelles du parti.

Pas moins de 11 autres candidats sont en lice dans le cadre de cette élection complémentaire :