Andrew Scheer lance ses troupes dans la bataille contre Justin Trudeau

Alors qu’il s’adressait publiquement à Ottawa aux députés conservateurs et membres du caucus pour la première fois à titre de chef du parti, Andrew Scheer a clairement établi les priorités de son parti en prévision des prochaines élections fédérales de 2019.

Un rendez-vous avec les électeurs qu’il n’entend pas manquer et pour lequel il a appelé tous les membres du parti à s’unir pour mettre la main à la pâte.

Nous sortons tout juste d’une course à la direction qui a fait croître notre mouvement et, pourtant, nous étions opposés les uns aux autres. Imaginez maintenant ce que nous pouvons faire quand nous travaillons tous ensemble. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada

Promettant aux Canadiens que « le mal » que leur fait actuellement Justin Trudeau n’est que temporaire, Andrew Scheer a déclaré que la priorité de son futur gouvernement serait de rendre le coût de la vie plus abordable pour les familles du pays, ce que les libéraux n’ont jamais fait, à son avis. Et pour y parvenir, il compte créer des conditions plus favorables au secteur privé pour stimuler l’emploi.

Selon Andrew Scheer, les augmentations d’impôts aux plus nantis pénalisent les Canadiens, car elles nuisent à la création d’emplois .

Le prochain gouvernement conservateur va mettre un terme aux politiques libérales qui font qu’il est plus difficile de mettre sur pied de nouvelles entreprises, qui rendent la vie plus chère pour les familles et qui punissent le travail et le succès. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada

« Les premiers à souffrir quand on hausse les taxes sur la main d’œuvre sont les jeunes travailleurs et ceux qui font leur entrée sur le marché du travail », a rappelé Andrew Scheer.

Outre un retour à la prospérité, le nouveau chef conservateur promet aux Canadiens plus de transparence, reprochant au passage à Justin Trudeau d’esquiver les questions d’éthique sur son propre comportement ».

Au chapitre de la responsabilité du gouvernement fédéral envers les Canadiens, le chef conservateur a promis sans détour de ramener rapidement les finances publiques à l’équilibre budgétaire s’il prend la tête du gouvernement.

Opposé à toute nouvelle taxe, Andrew Scheer a également promis de débarrasser les provinces de l’obligation d’imposer une taxe carbone.

Nous savons que la taxe libérale sur le carbone n’est qu’un piège à argent et nous allons la rejeter et procurer à chaque province le droit de ne pas imposer de taxe sur le carbone à leurs citoyens. Andre Scheer, chef du Parti conservateur du Canada

En ce qui a trait aux questions de sécurité, Andrew Scheer estime qu’il ne fera aucun compromis dans la lutte contre le terrorisme islamique et qu’il réengagerait l’aviation royale canadienne dans la guerre contre le groupe armé État islamique.