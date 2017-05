En route vers une loi spéciale dans le secteur de la construction

Les travailleurs se sont donné rendez-vous à 6 h dans plusieurs points de rencontre partout au Québec afin de prendre la route vers la capitale à 7 h. Une vingtaine d’autobus transportant quelque 50 travailleurs chacun partiront notamment de Montréal.

Devant l’impasse dans les négociations entre les parties patronales et syndicales, le gouvernement du premier ministre Philippe Couillard a décidé de voter une loi spéciale pour édicter les conditions de travail des 175 000 travailleurs de la construction en grève générale.

L'Alliance syndicale a rompu, dimanche, les négociations qui visaient à mettre fin à l'impasse et attend impatiemment de voir le contenu de la prochaine loi spéciale.

« J’ai beaucoup plus peur pour les travailleurs que pour les patrons », a indiqué le porte-parole de l’Alliance syndicale Michel Trépanier en entrevue à RDI. « Je n’ai vu aucune loi spéciale, dans les dix dernières années, favorisant les travailleurs, au contraire. »

Présentement, du côté des travailleurs on ne sait rien. [...] Ça m’inquiète [de savoir] que certains patrons sont au courant, peut-être, de la structure de la loi spéciale. Michel Trépanier

Le gouvernement Couillard a convoqué tous les députés lundi matin à l'Assemblée nationale en prévision de son adoption.

Échec des négociations

Les négociations ont achoppé dans les secteurs résidentiel, du génie civil et de la voirie, ainsi que dans les secteurs institutionnel-commercial et industriel, qui représentent plus de 60 % des 175 000 travailleurs de la construction qui sont en grève générale illimitée depuis mercredi. Les salaires et la conciliation travail-famille sont au cœur du litige.

Le porte-parole syndical Michel Trépanier a déclaré, dimanche, que les travailleurs s’étaient « fait niaiser » par la partie patronale au cours de ces négociations. Il a également invité le gouvernement « à faire preuve de sagesse » dans sa loi spéciale.

Les trois tables de négociations ont tour à tour mis un terme à leurs activités dimanche. En matinée, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a quitté les négociations en affirmant que les demandes syndicales, notamment sur les salaires, étaient « inacceptables ».

Selon le porte-parole de l'APCHQ, François William Simard, l'association a soumis une offre très avantageuse pour les travailleurs, qui comprenait une hausse moyenne de la rémunération de 1,9 % pour les quatre prochaines années.

En après-midi, c’est l'Association de la construction du Québec (ACQ) – qui représente les secteurs institutionnel-commercial et industriel – qui a quitté la table de négociations en déposant son offre finale. Son porte-parole, Éric Côté, a indiqué que les patrons avaient fait de nombreuses concessions, entre autres sur la reprise volontaire des travaux le samedi à taux simple en cas d'intempérie et la conciliation travail-famille.

Quant à la troisième table de négociations, celle du secteur du génie civil et de la voirie, elle a poursuivi ses activités plus longtemps, mais c’est la partie syndicale qui a finalement rompu les négociations plus tard dans la journée.