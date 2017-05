Les Canadiennes en finale en rugby à sept

L'Australie a été le premier à ouvrir le bal avec un essai réussi bon pour cinq points, mais a par la suite manqué sa transformation de deux points.

C'est par la suite que les choses se sont gâtées pour les Australiennes. Le Canada a amassé 17 points sans réplique grâce à trois essais, dont l'une des transformations a été réussie.

Les Australiennes ont bien tenté de revenir dans le match, mais ce fut trop peu trop tard malgré un autre essai réussi dans la dernière minute de jeu pour porter la marque à 17-10.

En finale, le Canada affrontera la Nouvelle-Zélande qui s'est démarquée facilement des Françaises 28-5. Le match aura lieu également dimanche à 20h30 (HE).

Le Canada n'a pas volé sa place en finale

Elles avaient auparavant écrasé les Anglaises 33-5 en quarts de finale plus tôt dimanche.

La nation hôtesse a signé trois triomphes lors du tour préliminaire de samedi, tous par des pointages élevés. Elles ont battu le Brésil 33-5, la France 33-0 et la Russie 24-10.

📹 #Canada goes 3-0 on Day 1 of the @CanadaSevens to advance to the cup quarterfinals! #RISEAsOne #RC7s #ChampionHer 🇨🇦🏉 pic.twitter.com/N8xAw2HRKx