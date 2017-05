Cannes : le jury remet ses prix

Favorite depuis quelques jours, l’actrice allemande Diane Kruger a remporté le prix d’interprétation féminine pour son rôle dans le film In the Fade, où elle joue une mère d’une victime d’un attentat terroriste.

De son côté, l'Américain Joaquin Phoenix a remporté le prix d'interprétation masculine pour son rôle d'un ancien soldat dans You Were Never Really Here.

Surprise pour le prix du Meilleur scénario, puisque deux films se sont partagé la récompense : The Killing of a Sacred Deer, du Grec Yorgos Lanthimos, ainsi que You Were Never Really Here de la Britannique Lynne Ramsay.

Le prix du jury a été remis à Faute d’amour, du Russe Andreï Zviaguintsev. Le film évoque l’histoire d’un couple moscovite en crise qui affronte la disparition de son fils a été souvent présentée comme un favori à la Palme d’or.

Comme le veut la tradition, après le discours de la maîtresse de cérémonie, Monica Bellucci, la Caméra d'or, autre compétition officielle lors du festival, a ouvert l’annonce des résultats. Le prix a été décerné à Jeune femme, film de la réalisatrice française Léonor Séraille.

La Palme d’or du meilleur court-métrage a été pour sa part été décernée Une douce nuit (Xiao cheng er yue) du Chinois Qiu Yang.

Les prédictions et rumeurs vont bon train depuis quelques heures pour la Palme d’or. Parmi les favoris régulièrement cités, revient 120 battements par minute, qui évoque le combat d’Act Up, une association française contre l’épidémie du sida dans les années 90.

Beaucoup scruteront également le sort réservé aux films produits par Netflix, alors que la plateforme est présente pour la première fois au festival grâce à Okja de Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de l'Américain Noah Baumbach. En début de festival, Pedro Almodóvar avait laissé entendre que des longs métrages destinés à ne pas sortir en salles ne pouvaient pas avoir leur place au palmarès.