Une analyse de Michel C. Auger, animateur de Midi info

Dans un régime parlementaire comme le nôtre, il n’y a guère d’humiliation plus grande pour un politicien que de perdre sa circonscription. C’est pourtant ce qui est arrivé à Maxime Bernier. Le député de la Beauce aura été battu par son vieil ennemi, l’Union des producteurs agricoles (UPA), dernier rempart de la gestion de l’offre, que M. Bernier voulait abolir.

Andrew Scheer a eu le flair d’aller chercher quatre députés – et bons organisateurs – de la région de Québec qui ont tôt fait de canaliser le mécontentement des agriculteurs et la force de l’UPA en votes pour sa candidature. Résultat : au Québec, il a obtenu 45 % des voix. Un score qui a fait que M. Bernier n’a eu que 55 % au lieu des 65 ou 70 % attendus dans sa propre province, ce qui a scellé sa défaite.

L'influence de l'UPA

Mais ces votes pour M. Scheer sont le fruit de « conservateurs instantanés », des cartes de membres vendues avec l’appui de l’UPA et qui risquent fort de ne pas valoir grand-chose quand viendra le temps de rassembler les forces en vue de la prochaine élection.

Ce n’est pas seulement au Québec que la gestion de l’offre a été un enjeu important. Cela touche aussi beaucoup de régions rurales en Ontario où on retrouve une importante industrie laitière. Ce n’est sans doute pas un hasard si les voix du troisième homme dans cette course, Erin O’Toole, qui représente une circonscription rurael avec de nombreuses fermes laitières se sont reportées en majorité sur M. Scheer.

Les idées libertariennes

Mais il y avait aussi les autres idées libertariennes de M. Bernier qui n’ont pas trouvé preneur chez la majorité des conservateurs, puisqu’elles auraient représenté un trop grand changement pour la majorité des Canadiens. Par exemple, cette idée de voir le gouvernement fédéral se retirer entièrement de l’assurance-santé et de laisser les provinces libres d’agir à leur guise et selon les priorités de chaque nouveau gouvernement.

Cela est aussi vrai de la privatisation de Postes Canada, de l’abolition de la taxe sur les gains de capital ou de l’impôt sur le revenu ramené à seulement deux paliers d’imposition. Des idées qui plaisaient à l’aile libertarienne du parti – minoritaire depuis toujours –, mais qui ne pouvaient réunir une majorité. En fait, il ne serait pas exagéré de dire que ce sont des idées qui ont effrayé nombre de membres du PCC.

Le lobby pro-vie

Si les agriculteurs du Québec risquent fort de ne plus être membres du Parti conservateur dans un an, il en va tout autrement du lobby pro-vie.

L’autre clé de cette élection d’Andrew Scheer est la force surprenante des deux candidats pro-vie affichés dans cette course, Pierre Lemieux et Brad Trost, qui ensemble ont obtenu plus de 15 % des voix au premier tour, ce qui les aurait placés au troisième rang, s’ils avaient été ensemble.

M. Scheer est pro-vie, au plan personnel. Mais il a aussi promis de ne pas revenir sur la position officielle du parti qui est de ne pas légiférer sur cette question.

Ce qui ne l’empêche pas de flirter ouvertement avec ceux-ci. Lors de la grande marche annuelle contre l’avortement sur la colline parlementaire, M. Scheer n’était pas présent. Mais il a envoyé un message qui a été lu aux manifestants.

Bref, il est permis de se demander quelle sera l’influence du lobby pro-vie dans le parti d’Andrew Scheer. Il ne pourra ignorer éternellement un groupe qui a si fortement contribué à faire de lui le chef du PCC. Le danger étant, évidemment, de faire fuir ces nombreux Canadiens qui croient que ces dossiers sont réglés et qui ne veulent pas y revenir.

Un plan de petites mesures

Mais, en attendant, il restera deux défis pour M. Scheer. D’abord, se faire connaître puisque son taux de notoriété n’est important que dans le sous-groupe des insomniaques qui regardent le canal parlementaire et qui savent donc qu’il est l’ancien président des Communes.

Mais de façon plus importante encore, il faudra donner au Parti conservateur un programme cohérent et qui dépassera la simple opposition à Justin Trudeau. Pour cela, il faudra dépasser la plateforme souriante mais nécessairement réductionniste de M. Scheer pour la course à la direction.

Promettre de ne plus faire payer de taxe de vente sur le chauffage, c’est gentil, mais ce n’est pas exactement un projet de société. C’est surtout le genre de politique de petites mesures ciblées, mais sans beaucoup de vision qui a mené le Parti conservateur à la défaite, il n’y a pas deux ans.

La bonne nouvelle pour M. Scheer, c’est qu’il a été élu chef plus de deux ans avant la prochaine échéance électorale. Un temps qui lui permettra à la fois de se faire connaître et, s’il le veut, de se trouver un programme susceptible de générer l’adhésion du plus grand nombre.