Thiem et Dimitrov amorcent les Internationaux de France du bon pied

Thiem, tête de série no 6 et l'un des joueurs à surveiller de cette édition du tounoi parisien, a anéanti Bernard Tomic 6-4, 6-0 et 6-2, en 1 h 20 min de jeu.

Dimitrov (no 11), de son côté, s'est imposé 6-2, 6-3 et 6-4 contre Stéphane Robert.

L'Autrichien et le Bulgare étaient les deux joueurs les mieux classés du volet masculin à entamer la compétition dimanche.

Novak Djokovic (no 2), Rafael Nadal (no 4), Milos Raonic (no 5), Marin Cilic (no 7) et Alexander Zverev (no 9) feront à leur tour leur entrée à la Porte d'Auteuil lundi.

Thiem a de grands objectifs pour la quinzaine française. Il est le seul joueur à avoir battu Nadal sur la terre battue cette saison.

Les deux adeptes de la surface ocre ont bataillé 3 fois en 2017, les deux premiers rendez-vous étant à l'avantage du Majorquin.

Le septième joueur sur le circuit de l'ATP, fort d'une fiche plus que respectable de 30 gains contre 12 revers depuis le début de la campagne, s'est mesuré à un adversaire considéré lui aussi il y a quelques années comme l'un des plus doués de sa génération.

Tomic, 39e au monde, n'a toutefois pas confirmé les belles promesses à son endroit.

Très fort au service, auteur de 11 as, Thiem a assommé l'Australien grâce à sa puissance en fond de court. Il a également amassé 32 coups gagnants, soit exactement 2 fois plus que Tomic.

Il fera face au deuxième tour au vainqueur de la confrontation qui met aux prises l'Italien Simone Bolelli au Français Nicolas Mahut.

Une première en quatre ans

Dimitrov a mis un terme à une séquence peu envieuse à Roland-Garros en montrant la porte de sortie à Robert. Le Bulgare avait été freiné au premier tour lors des trois dernières années.

Il n'est qu'à une victoire d'égaler sa meilleure performance à Paris, une présence au troisième tour, en 2013.

L'Espagnol Tommy Robredo, tombeur du Britannique Daniel Evans en quatre manches de 5-7, 6-4, 6-3 et 6-1, sera le prochain défi qui se dressera devant Dimitrov.

Grigor Dimitrov Photo : Getty Images/Lionel Bonaventure

Autres résultats (1er tour) :