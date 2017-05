Alicia Keys et des Autochtones, honorés par Amnistie internationale

Amnistie internationale leur a décerné le prix Ambassadeur de la conscience 2017 lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à L'Astral.

Ce prix est remis annuellement à un artiste militant qui s'est levé contre l'injustice, a inspiré plusieurs personnes et a fait avancer la cause des droits de la personne.

Alicia Keys, qui a obtenu 15 prix Grammy au cours de sa carrière, est connue pour sa philanthropie. Elle a notamment cofondé un organisme sans but lucratif visant à fournir des traitements et des soins aux familles touchées par le VIH en Afrique et en Inde.

Amnistie internationale a reconnu la lutte d'Idle No More, mouvement canadien de défense des droits des Autochtones contre la discrimination et pour l'amélioration des conditions de vie dans les communautés autochtones.

La chanteuse Alicia Keys et deux militantes autochtones, Melanie Morrison (à gauche) et Melissa Mollen Dupuis. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Le prix a été accepté par quatre militantes : Melissa Mollen Dupuis, Widia Larivière, Delilah Saunders et Melanie Morrison.