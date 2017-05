Laurence Vincent-Lapointe remporte l'or en Hongrie

Vincent-Lapointe a décroché une médaille d'or à la course C1 200 m, dimanche, grâce à un temps de 45 s 842/1000. Elle a été accompagnée sur le podium par Katie Vincent, qui a rallié la distance en 46,295 s. Ce chrono lui a permis de se hisser sur la troisième marche.

Vincent-Lapointe est la seule représentante de l'unifolié à avoir terminé au sommet du classement de son épreuve durant le week-end en Hongrie.

La Trifluvienne et Katie Vincent (1:58,696) ont fait équipe en C2 500 m et ont réussi à doubler leur récolte de médailles de la journée. Le tandem a abouti en 2e position, quatre rangs devant ses compatriotes Nadya Crossman-Serb et Anne-Sophie Lavoie-Parent (2:06,096).

Katie Vincent, une habituée de la tribune dimanche, a renoué avec celle-ci en C1 6 x 500 m mixte. Elle a enregistré la deuxième performance sur cette distance en compagnie de Roland Varga. Ils ont rallié la ligne d'arrivée en 13:33,812.

Crossman-Serb et Lavoie-Parent (44,946 s) ont signé une bien meilleure prestation à l'épreuve C2 200 m, comme en fait foi leur 2e place. Les Canadiennes Hannah Macintosh et Rowan Hardy-Kavanagh (45,938 s) ont pour leur part conclu au 5e échelon.

Au cumulatif, les Canadiens ont amassé cinq médailles dimanche, dont trois d'argent.

Samedi, Katie Vincent, en C1 500 m, et Erica Scarff, en KL3 200 m, ont obtenu les premiers podiums canadiens de la fin de semaine dans les eaux hongroises. La première a remporté l'argent et la seconde le bronze.

Autre résultat :

K2 500 m - Femmes