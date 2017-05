Chamandy décroche le bronze, Imbeau-Dulac et Thach-Mai en or

L’équipe canadienne rentre donc au pays avec cinq médailles récoltées dans la capitale espagnole.

Précédemment, Pamela Ware s’est couverte d’or au 3 mètres, tout comme Chamandy et sa partenaire Mia Vallée au 3 mètres synchro.

Imbeau-Dulac avait pour sa part déjà remporté l’argent au 3 mètres.

Chamandy a devancé sa compatriote Celina Toth au troisième rang après le cinquième et dernier plongeon d’une finale dominée par les Chinoises Zhang Jiaqi (médaillée d’or, 382,75) et Zhang Minjie (médaillée d’argent, 355,70).

La jeune plongeuse canadienne a obtenu un pointage de 325,55, contre 319,25 pour Toth qui a terminé son parcours au pied du podium.

Avec leur pointage de 388,59 en finale, Imbeau-Dulac et Thach-Mai ont devancé les frères Héctor et Nicolás García Boissier par 3,87 points.

Le duo suisse composé de Guillaume Dutoit et de Simon Rieckhoff a terminé en troisième place à 369,90 points.

La paire canadienne a maîtrisé sa finale, avec comme seul creux de vague le troisième tour à l’issue duquel les frères García Boissier ont pris la tête.

Imbeau-Dulac et Thach-Mai sont toutefois repassés devant eux après leur plongeon suivant et n’ont plus cédé.