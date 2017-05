Le Kenyan Eliud Kiptanui remporte le marathon d'Ottawa

Chez les femmes, c’est l’Éthiopienne Guteni Imana qui a franchi le fil d’arrivée en premier, avec un temps de 2:30:18.

Les deux coureurs d'élite recevront ainsi un prix de 40 000 $.

La marque à battre pour le marathon, réalisée en 2014, était de 2:06:54 chez les hommes. Chez les femmes, le record est de 2:24:30.

Le premier Canadien à franchir la ligne d’arrivée, Nicholas Berrouard, de Shawinigan, a terminé la course en 2:24:41, soit en 23e position. Il recevra une prime financière offerte aux athlètes professionnels canadiens qui terminent la course en moins de 2:25:00.

« Pour avoir accès aux bourses, il faut finir en bas de 2 heures et 25 secondes, alors j’ai beaucoup poussé vers la fin », a commenté M. Berrouard. « Le record de la Mauricie est à 2:24:53 et c’est un peu dans mes objectifs aussi de battre ça. En faisant 2:2 :41 secondes, je viens de passer à peu près à 15 secondes en bas du record, alors je me suis emparé de ça aujourd’hui. Je suis très fier. »

Nicholas Berrouard, de Shawinigan, est le premier canadien à avoir franchi la ligne d'arrivée au marathon d'Ottawa 2017. Photo : Radio-Canada

La championne canadienne, Danyna Pidhoresky, se classe quant à elle au septième rang, complétant la course en 2:36:08. Elle obtient donc une récompense de 2000 $.

Le départ du marathon d'Ottawa a eu lieu à 7 h dimanche matin. Environ 5000 hommes et femmes ont commencé à fouler le parcours de 42km tracé dans la capitale nationale.

Les meneurs du marathon d'Ottawa proviennent du Kenya, de l'Éthiopie et de l'Ouganda Photo : Radio-Canada/Antoine Trépanier

Le coup d’envoi du demi-marathon a quant à lui été donné à 9 h. Plus de 13 000 personnes y prennent part.

Plus de 43 000 coureurs participent cette fin de semaine à des parcours de 1,2 km, 2 km, 5 km, 10 km, 21 km et 42 km.

Selon les organisateurs, environ 51 % des participants proviennent de l’extérieur de la région.

Des spectateurs encouragent les coureurs à Ottawa le 28 mai 2017 Photo : Radio-Canada/Antoine Trépanier

L'an dernier, c'est l'Éthiopien Dino Sefir qui avait remporté l'épreuve en la terminant en 2:08:14. La gagnante chez les femmes, Koren Jelala, avec un temps de 2:27:06, venait également de l'Éthiopie.