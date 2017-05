Les cinq défis d'Andrew Scheer

Très peu de gens auraient donné gagnant Andrew Scheer quand il a pris place sur les blocs de départs de la course conservatrice, dans une relative indifférence. Comme la tortue dans la fable de la Fontaine, Andrew Scheer n'a pas connu de départ canon et il a fait son petit bonhomme de chemin sans se laisser distraire. Mais le marathon vers l'élection générale de 2019 ne fait que commencer pour lui et d'importants chantiers l'attendent d'ici là.