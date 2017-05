Les partisans de Maxime Bernier rassemblés pour le moment de vérité

Une cinquantaine de bénévoles qui ont participé à la campagne de Maxime Bernier sont attendus dans un restaurant de Saint-Georges pour regarder le dévoilement des résultats à la télévision.

Certains d’entre eux ont commencé à arriver vers 17 h et déjà, la nervosité était palpable. Même si Maxime Bernier a recueilli plus de dons que ses compétiteurs, le mode de scrutin préférentiel qui a été choisi pour l’élection du nouveau chef rend les prédictions ardues.

Plus tôt en journée, au centre des congrès d’Etobikoke où seront annoncés les résultats, Maxime Bernier reconnaissait qu’une victoire au premier tour est peu probable, même s’il avait l’impression d’être « bien parti ». Il a affirmé qu’il serait « ravi » d’avoir une avance de six points sur son plus proche rival au premier tour.

Le député a néanmoins dit avoir « bien dormi hier et on va voir ce qu’il va se passer dans quelques heures ».

Des Beaucerons déjà fiers

Une citoyenne rencontrée plus tôt en journée dans la circonscription de Maxime Bernier s’est montrée très favorable à sa candidature.

« C’est quelqu’un qu’on connaît, qui n’a pas peur de faire du porte-à-porte l’été […] Il est impliqué, il prend ça à cœur », a-t-elle dit.

« Moi, ça me ferait quelque chose d’avoir un chef d’un parti comme ça ici. Ce n’est pas vraiment mon meilleur homme, mais ça me ferait quelque chose de le voir là », a indiqué un jeune homme.

C’est surtout auprès des agriculteurs que Maxime Bernier a rencontré de la résistance en raison de sa promesse d’abolir le système de gestion de l’offre au Canada.

« Il y a environ un an et demi, on avait fait une marche ici à Saint-Georges et il disait qu’il était pour défendre les agriculteurs. Comme je peux voir, ce n’est pas ses intentions du tout », a commenté un producteur agricole rencontré samedi après-midi.

Maxime Bernier est l’un des 13 candidats en lice pour prendre les rênes du Parti conservateur du Canada.