Gregg Allman, chanteur du groupe The Allman Brothers Band, n’est plus

Gregg Allman s’est éteint dans sa résidence à Savannah, en Georgie, État qui avait vu naître The Allman Brothers Band à la fin des années 60. Son frère aîné, Duane, et lui avaient fondé ce groupe considéré comme le pionnier du mouvement rock sudiste (Southern Rock) grâce notamment aux chansons Whipping Post, Ramblin' Man' et Midnight Rider.

En mars dernier, Gregg Allman, connu pour ses longs cheveux blonds, avait annulé tous ses concerts prévus en 2017. Il avait déjà renoncé à certains spectacles de sa tournée en 2016, à cause de graves problèmes de santé. Après avoir consommé de la drogue pendant de nombreuses années, Allman avait contracté l’hépatite C. Il avait subi une greffe de foie en 2010.

La sortie de l’album At Fillmore East, enregistré lors de concerts à New York en juillet 1971, avait fait de Gregg Allman et des autres membres du groupe (Duane Allman, Dickey Betts, Butch Trucks, Berry Oakley et Jai Johnny « Jaimoe » Johanson) des légendes du rock. La voix rauque, aux accents blues, de Gregg Allman avait conquis ses admirateurs.

Des drames familiaux

Un drame avait toutefois frappé le groupe quelques mois seulement après cette spectaculaire réussite. Duane Allman, idolâtré par Gregg et reconnu dans le monde entier pour ses talents de guitariste, est mort en octobre 1971, à seulement 24 ans, à la suite d’un accident de moto.

Une autre tragédie familiale avait marqué Gregg Allman, né à Nashville dans le Tennessee, puis élevé en Floride : son père est mort après s’être fait tirer dessus par un homme rencontré dans un bar. Dans ses mémoires parues en 2012, Allman a écrit comment Duane était alors devenu la figure centrale de sa vie.

Gregg Allman en 2011 Photo : Associated Press/Evan Agostini

Au cours d’une entrevue accordée à l'Associated Press en 2012, Gregg Allman avait expliqué qu'il pensait à son frère tous les jours. Parfois, il disait même pouvoir encore sentir sa présence.

Il est là, je vous l'assure. Je ne veux pas paraître ésotérique. Mais écoutez, il est là. Gregg Allman, à propos de son frère

The Allman Brothers Band avait poursuivi sa carrière malgré la mort de Duane jusque dans les années 80. Il s’était reformé à plusieurs reprises par la suite.

Le groupe The Allman Brothers Band a reçu un Grammy hommage pour l'ensemble de son oeuvre en 2012.