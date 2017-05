De Grasse au pied du podium au 100 m à la Classique Prefontaine

Il a toutefois conclut un centième de seconde devant l'Américain Justin Gatlin (9,97).

C'est une douce revanche pour le Canadien, même s'il n'a pas abouti sur le podium, puisqu'il avait été coiffé par Gatlin durant la première compétition de l'année à Doha.

Gatlin avait par la suite fait l'impasse sur la deuxième compétition de la saison à Shanghai.

C'est finalement le compatriote de Gatlin, Ronnie Baker (9,86), qui l'a emporté. Baker a fait plaisir à la foule dans la seule étape de la Diamond League qui a lieu aux États-Unis.

Le Chinois Bingtian Su (9,92) et le Britannique Chijindu Ujah (9,95) ont respectivement fini au 2e et 3e échelon. Ujah a devancé De Grasse de seulement une seconde.

Le meilleur de Mo Farah en 2017

Le Britannique Mo Farah a établi la meilleure performance mondiale de l'année sur 5000 m en un temps de 13:00,70.

Farah, champion du monde et champion olympique de la discipline, a amélioré de près de 17 secondes le précédent temps de référence pour 2017 (13:17.51) réalisé début mai par le Canadien Justyn Knight.

La star de l'athlétisme britannique, auteur d'un inédit doublé 5000 m et 10000 m lors des Jeux de Londres et de Rio, a devancé l'Ethiopien Yomif Kejelcha (13:01.21) et le Kényan Geoffrey Kamworwor (13:01.35).

Il dispute à 34 ans sa dernière saison sur piste, saison ternie par un rapport de l'Agence américaine antidopage qui a dans son viseur son entraîneur Alberto Salazar.

Le représentant de l'unifolié Mohammed Ahmed a quant à lui terminé en 6e position.

Pour ne rien manquer des prochaines étapes de la Diamond League, voici notre calendrier complet des webdiffusions :

· Rome, Italie (8 juin, 14 h HAE)

· Oslo, Norvège (15 juin, 14 h HAE)

· Stockholm, Suède (18 juin, 14 h HAE)

· Paris, France (1er juillet, 14 h HAE)

· Lausanne, Suisse (6 juillet, 14 h HAE)

· Londres, Grande-Bretagne (9 juillet, 9 h HAE)

· Rabat, Maroc (16 juillet, 14 h HAE)

· Monaco, Monaco (21 juillet, 14 h HAE)

· Birmingham, Grande-Bretagne (20 août, 14 h HAE)

· Zurich, Suisse (24 août, 15 h HAE)

· Bruxelles, Belgique (1er septembre, 15 h HAE)