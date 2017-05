Jose Bautista mène les Blue Jays à un cinquième succès de suite

Bautista a frappé sa neuvième longue balle de la saison – sa huitième ce mois-ci – sur le premier lancer que lui a offert le partant des Rangers, Yu Darvish (5-3), en cinquième manche.

Luke Maile avait atteint les sentiers grâce à un but sur balles et Devon Travis avait suivi avec un simple deux frappeurs plus tard. Travis a par ailleurs frappé au moins un coup sûr dans un 11e match de suite.

Le partant des Jays, Marco Estrada (4-2), a déjoué les frappeurs des Rangers pendant six manches, accumulant huit retraits sur des prises. Il aura commis sa seule bévue sur son tout premier lancer, que Shin-Soo Choo a expédié dans les estrades du champ centre avant même que les 46 825 spectateurs aient tous eu le temps de prendre place.