Une défaite sépare Georges St-Pierre de la vraie retraite

Un texte de Félix St-Aubin

Rencontré samedi dans le cadre du Salon international des arts martiaux, présenté au Palais des congrès de Montréal, St-Pierre s'est montré catégorique en ce qui a trait à la suite de sa carrière dans l'Ultimate Fighting Championship (UFC) en cas de revers.

« Je suis à un combat d'arrêter. Si je perds, c'est une retraite automatique. Je me bats comme s'il n'y avait pas de lendemain, c'est la vie ou la mort, confie-t-il. Et ça n'a pas [nécessairement] besoin d'être une défaite, si je sens que je ne suis plus au sommet, c'est fini. »

Une autre variable qui pourrait forcer le Québécois à tirer sa révérence se trouve dans un aspect que nul ne peut contrôler, pas même un ancien champion du monde des poids mi-moyens de l'UFC.

Il ne me reste pas beaucoup de combats. J'ai 36 ans et je n'ai pas l'intention de rester dans le sport jusqu'à ce que je devienne un punching bag pour les plus jeunes. Il y a un adversaire que personne ne peut battre, on l'appelle le temps. Personne ne peut battre le temps. Georges St-Pierre

Les supporteurs de celui qui est surnommé « GSP » ou « Rush » n'ont cependant pas à s'inquiéter de la forme physique de leur favori. La tête d'affiche de la deuxième édition du Salon international des arts martiaux assure qu'à l'heure actuelle, le temps n'a toujours pas fait son oeuvre.

Après une pause salutaire d'un peu plus de trois années, qui lui a entre autres permis de s'ouvrir sur d'autres horizons et de recharger les batteries, St-Pierre se considère au sommet de son art, prêt à relever le prochain défi qui se dressera devant lui, qu'il se nomme Michael Bisping ou autre.

L'athlète de Saint-Isidore, en Montérégie, a toutefois noté un nouvel élément auquel il devra désormais porter une attention particulière étant donné qu'il est déterminé à renouer avec l'octogone.

« Par exemple, si je sors avec mes amis un soir et qu'on prend quelques verres, le lendemain j'ai plus de difficultés à récupérer, avance-t-il. La récupération n'est pas la même. On a plus d'expérience, on est plus intelligent et on a plus de sagesse, [donc] on doit s'entraîner plus intelligemment. »

« Le but n'est pas de s'entraîner fort, mais de s'entraîner intelligemment. C'est ce qui est le plus important, non seulement pour moi, mais pour tous les athlètes, qu'ils soient jeunes, vieux, petits ou grands. C'est la clé », a ajouté St-Pierre.

Photo : Getty Images/stringer

Une mystérieuse opération

Concernant sa blessure à un oeil, qui a nécessité un passage sous le bistouri, le principal intéressé n'a pas voulu donner de plus amples renseignements à ce sujet, jugeant que cela pourrait offrir un certain avantage, aussi infime soit-il, à son futur adversaire.

« Quand un joueur [de hockey] se blesse, on dit qu'il a été touché au haut ou au bas du corps. Déjà que j'ai dit que c'était à l'oeil, c'est gros. Maintenant, je suis correct. [Il faut simplement attendre] le temps que ça prendra pour guérir. »

St-Pierre a pris la décision de dévoiler sa blessure au grand jour car les rumeurs qui pesaient contre lui le dérangeaient au plus haut point.

« J'ai été obligé de le dire parce que la tournure des événements a fait en sorte que c'était quelque chose de très négatif pour moi, et j'avais cela sur le coeur. Les gens pensaient que je mettais la division des poids moyens en pause. Ce n'est pas mon intention, (...) ce n'est qu'une malchance qui m'est arrivée », garantie l'homme aux 25 victoires en 27 combats.