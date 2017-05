Marc-Olivier Brouillette met fin à sa carrière de footballeur

En moins de 140 caractères, Brouillette a mis fin à une carrière de sept saisons avec les Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football.

Il avait cependant signé une entente avec les Roughriders le 15 février dernier à titre de joueur autonome après 103 matchs au niveau professionnel à Montréal.

« Je suis membre du Barreau depuis 2014. Je commence lentement à essayer de dénicher un emploi dans une entreprise ou dans un cabinet, a expliqué Brouillette. J'aimerais trouver une façon de rester dans le football, mais je ne suis pas certain encore de quelle façon. »

It's been a hell of a ride!