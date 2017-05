Pour Roman Polanski, Netflix ne menace pas le cinéma traditionnel

Depuis l’annonce de la sélection de deux films produits par Netflix au 70e Festival de Cannes, la plateforme ne cesse de faire parler d’elle. Plus d’un n’apprécie pas de voir mis de l’avant lors de cet événement des longs métrages qui ne sortiront quasiment pas ensuite en salles.

Pour autant, Roman Polanski ne croit pas que ces cas particuliers deviennent des généralités, au point d'imaginer les cinéphiles déserter les cinémas. « Je pense que les gens vont continuer à aller en salles, non pas parce que le son est meilleur, la projection de meilleure qualité ou le fauteuil plus confortable qu'à la maison. Ils vont dans les cinémas pour participer à une expérience autour d'eux: c'est aussi ancien que l'humanité depuis les théâtres grecs et les cirques romains », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse, selon l’AFP.

Le cinéaste oscarisé compare le phénomène Netflix à certaines nouveautés qui ont touché le domaine musical par le passé.

On disait que les baladeurs marqueraient la fin des concerts. Depuis, on a de plus en plus de public dans les concerts. Les gens souhaitent y partager une expérience. C'est la même chose pour les salles de cinéma Roman Polanski

Roman Polanski se trouve à Cannes pour présenter D'après une histoire vraie, son nouveau long métrage, qui met notamment en scène son épouse, l’actrice Emmanuelle Seigner, et Eva Green. Les deux comédiennes jouent les rôles d’une romancière en manque d’inspiration (Seigner) et d’une admiratrice de plus en plus envahissante (Green). Le film est une adaptation du livre éponyme à succès écrit par l’auteure française Delphine de Vigan.

Roman Polanski, Eva Green, Emmanuelle Seigner et Vincent Perez au Festival de Cannes 2017 pour le film « D'après une histoire vraie ». Photo : Associated Press/Thibault Camus

Palme d’or en 2002 (pour Le Pianiste) et président du jury en 1991, Roman Polanski profite de Cannes pour refaire parler de lui en tant que réalisateur. L’année 2017 avait surtout été marquée jusqu’à présent par des polémiques liées à l’affaire Samantha Gailey, qui a accusé Polanski de viol en 1977.