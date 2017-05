Les Predators peuvent-ils remporter la coupe avec le même handicap que le Canadien ?

BILLET – La finale de la LNH nous offrira un contraste comme on les aime : la meilleure défense des séries éliminatoires (celle des Predators de Nashville) contre la meilleure attaque, celle des Penguins de Pittsburgh. Et pour les partisans du Canadien, cette série risque de relancer ou de clore un sempiternel débat : « Est-il possible de remporter la coupe Stanley sans miser sur un centre numéro un ? »