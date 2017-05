Bouchard confirme sa présence à Roland-Garros

Bouchard s'entraîne sur la terre battue de Roland-Garros depuis mercredi dernier. Sa blessure l'a contrainte à renoncer à la compétition de Nuremberg, en Allemagne, qui se déroulait cette semaine.

« C'est toujours frustrant d'avoir une blessure, mais ça arrive et ça fait partie [du statut] d'athlète professionnelle. J'ai vraiment essayé de ne pas rester négative à cause de cela et de prendre au jour le jour », a-t-elle mentionné.

La Canadienne sera donc en mesure d'affronter au premier tour la Japonaise Risa Ozaki, 72e joueuse mondiale. Elles ont croisé la raquette une seule fois, soit l'année dernière à Indian Wells. La rencontre s'était conclue par une victoire de Bouchard.

La principale intéressée a demandé aux organisateurs que son duel soit présenté mardi, et non lundi, afin de lui permettre de se rétablir davantage.

Miser sur le positif

Concernant son possible forfait à la Porte d'Auteuil, Bouchard a affirmé que dans son esprit, elle a toujours cru pouvoir relever ce défi en y allant une journée à la fois.

L'athlète de 23 ans, 56e raquette à la WTA, a conservé la même mentalité pour aborder la compétition. Elle n'a pas l'intention de penser plus loin que le match suivant, malgré un tableau assez ouvert avec les absences de Serena Williams et Maria Sharapova, notamment.

« En ce moment, je ne pense pas trop à cela parce que je suis simplement contente de jouer le tournoi. Il y a une semaine, je n'étais vraiment pas certaine que je pouvais jouer, alors pour moi c'est déjà une victoire. (...) Je pense qu'il y a beaucoup de joueuses qui ont de bonnes chances [de l'emporter]. »

Bouchard ne compte pas changer son style de jeu lorsqu'elle se retrouvera en situation de match, et ce, en dépit du fait qu'elle soit incommodée par des maux à la cheville droite.

« Pendant la rencontre, je ne vais pas penser à ma blessure. C'est ce que j'ai fait durant toute ma carrière, a-t-elle expliqué. Normalement, je ne sens presque rien quand je joue un match à cause de l'adrénaline et ma concentration sur la rencontre. »

La Québécoise a participé aux quatre dernières éditions de la quinzaine française. Son meilleur résultat, une présence en demi-finales, a été enregistré en 2014. Elle a ensuite échoué dans sa tentative de renouer avec la seconde semaine d'activités à Paris, s'inclinant respectivement aux premier et deuxième tours.

Maria Sharapova et Eugenie Bouchard Photo : Getty Images/Julian Finney

Bouchard a retrouvé de son lustre sur la surface ocre de Madrid en signant des victoires face à Alizé Cornet, Sharapova et la reine de la WTA, Angelique Kerber.

Sa percée jusqu'aux quarts de finale en Espagne demeure sa deuxième meilleure performance de la saison après une demi-finale à Sydney, en Australie, au début de l'année.