Adil Shamasdin champion du double à Lyon

Shamasdin et Molteni ont été couronnés après avoir vaincu le Néo-Zélandais Marcus Daniell et le Brésilien Marcelo Demoliner 6-3, 3-6 et 10-5.

Chacun des tandems a signé deux bris de service aux dépens du duo rival. Shamasdin et Molteni ont été les premiers à s'illustrer, au cours de la première manche, avant que Daniell et Demoliner ne leur rendent la pareille au retour de la pause.

La manche décisive a été gagnée haut la main par Shamasdin et Molteni, qui se sont dotés de six balles de championnat, la troisième étant la bonne.

Le Torontois de 35 ans n'avait pas été sacré champion dans un tournoi de la série ATP 250 depuis le mois d'avril 2015. Son palmarès dans les événements Challenger s'élève à 19 réussites, dont 4 cette saison, incluant une consécration à Drummondville.

Shamasdin pointe au 54e échelon sur l'échiquier mondial du double.

Plus tôt dans la compétition, lors du tour initial, Daniell et Demoliner ont surpris le Canadien Daniel Nestor et le Français Fabrice Martin, classés 2e tête de série.

Nestor participera à Roland-Garros la semaine prochaine, un tournoi qui lui a plutôt souri ces dernières années. Il a décroché quatre titres à Paris, dont trois consécutifs de 2010 à 2012. L'autre victoire, sa première à la Porte d'Auteuil, a été enregistrée en 2007.

L'ancien numéro un mondial, qui compte 91 triomphes en double, se produira devant le public français pour une 22e année de suite.