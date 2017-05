Déçus, mais fiers, les joueurs des Sénateurs d'Ottawa dressent leur bilan

Dans les vestiaires du Centre Canadian Tire, les joueurs étaient tristes de faire leur au revoir.

L'équipe, très unie, a traversé bon nombre d'épreuves tout au long de la saison. Le défenseur Erik Karlsson a joué avec une double fracture du talon gauche pendant les séries. Le gardien Craig Anderson a dû s'absenter quelques semaines pour être au chevet de sa femme aux prises avec un cancer. L'ailier gauche de 31 ans Clarke MacArthur a été victime de commotions cérébrales.

Les Sénateurs sont passés à un but d'atteindre la finale de la Coupe Stanley, a rappelé le défenseur Marc Methot.

« C'était vraiment proche, c'était un but et c'était ça la différence et ça donne une chance de pogner un break maintenant », a noté le joueur, lors de la conférence de presse, samedi.

Voici l'entrevue qu'a accordée M. Methot samedi à la presse :

« La défaite que l'on a subie contre les Penguins, ça va juste nous motiver cet été », a assuré pour sa part l'attaquant Alex Burrows.

Il s'est dit heureux de sa saison avec les Sénateurs.

Les joueurs des Sénateurs savent que cette équipe ne sera plus la même l'an prochain. L'attaquant Jean-Gabriel Pageau sera un joueur autonome à partir du 1er juillet et devrait passer à la banque. Il y aura le repêchage d'expansion et les Sénateurs devront céder un joueur à la nouvelle équipe à Las Vegas.

Le directeur général de l'équipe, Pierre Dorion, et l'entraîneur-chef, Guy Boucher, feront leur bilan de saison lundi.

Avec les informations de Justine Boutet