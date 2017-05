Québec solidaire : une gifle à effet boomerang

Rarement aura-t-on vu Québec solidaire autant sur la défensive. Les derniers jours devaient pourtant permettre au parti de s'illustrer : un congrès plus suivi que d'habitude, un blitz de fin de campagne pour une élection partielle gagnée d'avance... l'alignement des planètes semblait des plus favorables. Quant au rejet de la convergence, il devait surtout faire mal au Parti québécois et à son chef.