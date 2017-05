Ariana Grande promet de retourner à Manchester pour un concert-bénéfice

Dans un communiqué publié vendredi, à la fois provocant et lourd en émotions, l’Américaine soutient qu'elle « ne laissera pas la haine gagner ». Elle affirme en outre qu'elle entend « tendre (sa) main et (son) cœur et tout ce qu'il (lui est) possible de donner » pour les victimes et leurs proches.

La réponse à la violence doit être de « se rapprocher ensemble de plus près » pour s'entraider, a-t-elle poursuivi.

Au Saint Ann's Square de Manchester, le public rend hommage aux victimes de l'attentat du 22 mai 2017 Photo : Getty Images/Jeff J Mitchell

Ariana Grande n'a toutefois pas annoncé la date exacte de ce spectacle.

La chanteuse a suspendu sa tournée mondiale Dangerous Woman et a annulé plusieurs spectacles qui étaient prévus en Europe après l'attentat de lundi qui a fait 22 morts. La tournée reprendra le 7 juin à Paris.

Depuis l’attentat de Manchester, quelques groupes, dont Blondie, Kiss et Take That, ont annulé des concerts en Grande-Bretagne. Par contre, des artistes comme Céline Dion, Aerosmith, Shawn Mendes, Guns N' Roses et Phil Collins honoreront leurs engagements cet été.