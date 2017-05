Les Canadiens complètent la liste des 100 livres incontournables

C'est 50 titres choisis par le public qui s'ajoutent aux 50 titres déjà sélectionnés par des animateurs de Radio-Canada et des personnalités.

À consulter : La liste des 100 livres incontournables à faire lire à ceux qui nous dirigent

L'exercice de la liste est toujours périlleux. Pour bâtir cette liste de 100 titres, Marie-Louise Arsenault, animatrice de Plus on est de fous, plus on lit! et porte-parole de cette vitrine sur les livres canadiens, a lancé un vaste appel au public.

Près de 3000 lecteurs de partout au pays ont envoyé des suggestions de titres qu'ils aimeraient faire lire à nos dirigeants. Le résultat? Une liste éclectique qui reflète les préoccupations des Canadiens.

Essais, fiction et... humour

À côté des essais, la fiction s'y taille une belle place, de même que la bande dessinée, la poésie, le théâtre et même la littérature jeunesse.

Pour chaque suggestion, le public devait expliquer en quelques lignes pourquoi nos dirigeants gagneraient à lire ce livre.

Mention spéciale à Pierre Letarte, de Longueuil (Québec), qui a suggéré non sans humour Le multidictionnaire de la langue française, « Pour [les aider à] comprendre tous les incontournables qu'on va leur suggérer de lire [et pour que] le jour où ils auront des idées intéressantes, ils puissent les exprimer de manière correcte et élégante ».