5 candidats pour le Canada aux législatives françaises

Un texte de Michel Bolduc

Le scrutin a lieu à l'étranger une semaine plus tôt qu’en France.

L'élection retient l'attention, parce que les Français ont élu en mai un président, Emmanuel Macron, qui est à la tête d'un nouveau parti n'ayant pas encore de siège à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, des enjeux touchent particulièrement les expatriés, comme la réforme fiscale (CSG) mise de l'avant par M. Macron et la numérisation des services administratifs.

À Toronto, par exemple, le consulat général de France ne s’attend pas à une participation aussi forte, samedi, que lors de l'élection présidentielle, mais prévoit un achalandage plus élevé que pour les législatives de 2012.

-Lieu de résidence : Montréal

-Biographique : Ex-numéro 2 de la Caisse de dépôt et placement du Québec, il dit avoir quitté son poste de gestionnaire pour « retrouver sa liberté de parole ».

Je n'ai jamais fait de politique avant. J'ai été convaincu par le programme [Macron], remettant l'Europe au coeur du programme de la France, parlant beaucoup de culture, d'éducation et de libération du marché du travail, qui en a bien besoin.

-Priorités pour les ressortissants au Canada : L'éducation en français, la fiscalité, la numérisation des services administratifs, etc. (voir la vidéo ci-dessus). Il ne veut pas commenter la possibilité qu'il obtienne un poste auprès d'Emmanuel Macron, s'il est élu.

-Lieu de résidence : Paris

-Biographie : Député sortant de la 1re circonscription, ancien ministre, homme d'affaires et avocat

J'incarne depuis 4 ans ce changement [réclamé par les Français] avec Emmanuel Macron. Depuis 4 ans, je dis haut et fort qu'il faut additionner la droite et la gauche et j'ai voté en conséquence.

Frédéric Lefebvre, député sortant