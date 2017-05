Abanda accède au tableau principal à Roland-Garros

Abanda a rejoint sa compatriote Eugenie Bouchard, seule autre représentante canadienne dans le tableau principal. Elle a obtenu son billet grâce à une victoire en deux manches de 6-3 et 6-2 sur la Sud-Coréenne Jang Su-jeong.

La Québécoise, classée au 191e rang de la WTA, n'a eu aucune difficulté à se défaire de la 125e raquette mondiale et 18e tête de série des qualifications.

Abanda en sera à une première expérience du genre à Roland-Garros, et une deuxième en tournois du grand chelem. Elle avait baissé pavillon au tour initial des Internationaux des États-Unis en 2014.

Abanda aura comme première rivale une joueuse à sa portée : Tessah Andrianjafitrimo. La Française âgée de 18 ans pointe au 264e échelon du classement féminin.

La Montréalaise faisait partie d'un contingent de six Canadiens, trois hommes et trois femmes, à prendre part aux qualifications. Denis Shapovalov, Bianca Vanessa Andreescu et Aleksandra Wozniak se sont inclinés dès leur entrée en lice, tandis que Steven Diez et Peter Polansky ont rendu les armes au deuxième tour.

Abanda a récemment laissé une bonne impression lors de la rencontre de barrage du groupe mondial II de la Fed Cup contre le Kazakhstan. Elle avait triomphé de Yaroslava Shvedova et de Yulia Putintseva pour mener le Canada à une victoire de 3-2.

L'athlète de 20 ans a jusqu'ici décroché trois titres ITF, dont deux en 2016 à Irapuato, au Mexique, et à Redding, aux États-Unis.