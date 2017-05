Québec injecte 69 millions $ supplémentaires dans les soins à domicile

Ces investissements seront faits de façon récurrente.

Ils serviront aussi à l’achat d’équipement, à un programme de formation sur les outils de cheminements cliniques informatisés et à la coordination des équipes interprofessionnelles.

Le gouvernement de Philippe Couillard s'enorgueillit d'avoir investi près de 520 millions supplémentaires en soutien à domicile depuis son arrivée en poste, en avril 2014.

Mercredi dernier, à l'occasion de l'ouverture du Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile, à Montréal, le ministre de la Santé avait révélé son intention de doubler la proportion de Québécois qui peuvent finir leurs jours à la maison. Il s'agit d'un souhait exprimé par la majorité de la population.

Toutefois, en 2012, seuls 11 % des patients avaient pu mourir à la maison.

« D'ici 2020, doubler ce chiffre, aller à 20 % et plus. Pour nous c'est un objectif », a déclaré Gaétan Barrette.

Le Québec est avant-dernier au Canada quant à la proportion de patients qui meurent ailleurs qu'en milieu hospitalier.

À un moment donné, on n'aura plus assez d'urgences: la population vieillit. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Des millions « nettement insuffisants », selon la CSN

En réaction à l'annonce du ministre, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a réagi ainsi par communiqué : « Les 69 millions qui seront investis cette année sont nettement insuffisants pour rattraper le retard du Québec dans le soutien à domicile ».

« Le ministre Barrette chiffre lui-même à 4 milliards les investissements nécessaires pour répondre à l’ensemble des besoins actuels en soutien à domicile », dit encore la CSN.

En 2014-2015, le ministère de la Santé et des Services sociaux a consacré un total de 1,8 milliard à l'ensemble des services à domicile. La CSN affirme que le gouvernement Couillard a infligé des coupes budgétaires aux soins et services à domicile. Et même avant les années d'austérité, dit la Centrale, ce secteur était sous-financé.

À l'hôpital comme à la maison, les soins sont similaires

Devant l'assemblée réunie pour clore le Forum, vendredi, le ministre Barrette a expliqué qu'il ne fallait pas opposer les soins prodigués en milieu hospitalier à ceux offerts à domicile. « On ne peut plus opposer les soins à domicile à ce qui se fait à l'hôpital, a-t-il souligné. On doit avoir une approche pas identique, mais similaire. »

« Quand on est rendus à dire, dans un forum, qu'on est capable de traiter des pathologies aiguës chez des gens sévèrement malades à la maison, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'hôpital, estime Gaétan Barrette. Mais ça veut [aussi] dire qu'on a besoin d'une équipe pour le faire ».

Dans les cas de soins à domicile, cependant, le personnel soignant doit inclure dans sa démarche les proches aidants, a nuancé Gaétan Barrette. « C'est une différence fondamentale », dit-il.