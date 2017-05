Le film Chuck, un autre exploit de Philippe Falardeau

J’aime la boxe en tant que sport, mais aussi au cinéma, parce qu’il y a chez beaucoup de boxeurs dont la vie a été portée à l’écran le fardeau dramatique de l’humanité. Il y a souvent le rêve, l’accomplissement et la déchéance.

Il n’y a pas que Raging Bull et la métamorphose de De Niro, Million Dollar Baby, The Fighter avec Mark Wahlberg et un Christian Bale si amaigri qu’il en est méconnaissable, Creed, qui remet la table, et même Rocky, pendant longtemps étiqueté « série B » et qui pourtant est devenu un classique.

C’est de tout cela qu'il est question dans Chuck. Chuck Wepner, pugiliste quelconque du New Jersey, a vécu et vit toujours. Quant à son histoire, celle racontée par Falardeau, elle est vraie, du moins dans ses grandes lignes.

Wepner, surnommé Bayonne Bleeder parce qu’il saignait toujours abondamment pendant ses combats, aurait été le pugiliste qui aurait inspiré Sylvester Stallone pour Rocky. Bon, voici deux ou trois petites choses que vous savez probablement déjà.

Le film devait s’intituler The Bleeder, mais il y a eu un changement en cours de route. On ne sait pas non plus à quel point et dans quelle mesure Chuck Wepner a servi de modèle à Stallone pour créer le personnage de Rocky Balboa. Enfin, sans que Stallone reconnaisse avoir raconté dans Rocky la vie de Wepner, il a malgré tout, après une poursuite entamée par la vedette du New Jersey, consenti à une entente à l'amiable.

Je dis « vedette », parce que dans son patelin et ailleurs aussi, Chuck Wepner a été une star. Il est l’homme qui a tenu 15 rounds contre Muhammad Ali pour finalement tomber au quinzième sous les coups de celui qu’on surnommait « The Greatest », soit le plus grand.

Chuck Wepner Photo : Getty Images/Steven Henry

Nous ne sommes pas ici dans la catégorie d’Ali contre Liston, Frazier ou Foreman, dans ce qu’on a appelé Rumble in the Jungle (documentaire à voir si ce n’est déjà fait). En fait, Ali n’avait jamais battu un Blanc et le promoteur Don King a eu la bonne idée d’organiser un combat avec un boxeur plutôt médiocre, mais respecté dans son patelin : Chuck Wepner. Entre les deux poids lourds, l’affrontement a eu lieu.

C’est cette histoire que nous raconte Falardeau avec beaucoup de doigté et très peu de moyens pour un film américain. C'est l’histoire d’un homme qui s’est battu contre le plus grand des boxeurs, qui a cru qu’il était devenu une vraie vedette et qui s’est enflé la tête et rempli le nez de façon pathétique.

Le réalisateur de « Chuck », Philippe Falardeau Photo : Entract Films Inc.

Sans en faire la critique, je dirai qu’avec ce long métrage, le réalisateur de Monsieur Lazhar nage dans de tout autres eaux, et qu’il réussit, avec quelques millions de dollars à peine, un vrai miracle. Cela prouve une fois de plus que le talent ne se mesure pas en signe de dollar.

Sa distribution aussi est impressionnante. Diriger Liev Schreiber, Naomi Watts et Elisabeth Moss devait aussi faire partie du plaisir.

Le film « Chuck », avec Liev Schreiber et Elisabeth Moss Photo : Millenium Films/Sarah Shatz

Évidemment, pour son film, Falardeau ne pouvait passer à côté du combat qui est plutôt bien chorégraphié et filmé. Or, si l’envie vous prend de voir ce qu’a été le véritable affrontement entre Muhammad Ali et Chuck Wepner, une vidéo de ce moment est sur YouTube dans son intégralité.

Ce n’est pas du cinéma, mais ça donne une idée plus que précise de l’envergure et du courage de ce personnage dépeint par Falardeau. Ali est vif et précis, même si l'on sent chez lui la fatigue dans les derniers rounds, ce qui est étonnant et qui prouve qu’il ne s’attendait probablement pas à un tel adversaire.

Quant aux coups portés par Wepner, ils ratent souvent leur cible. Le boxeur est lent, imprécis mais, et j’insiste sur le mais, courageux. Il encaisse. Il saigne abondement comme le veut la légende, mais il ne tombe pas, sauf à quelques secondes de la fin, alors qu’il s’écroule dans les câbles avant que, dans un décompte écourté, l’arbitre mette fin au combat.

Bref, je lève mon chapeau à Philippe Falardeau. Le défi était de taille. Il l’a relevé avec brio. J’ai tripé.