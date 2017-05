« J'arrête de chanter. Définitivement. » - Michel Sardou

« J'arrête de chanter. Définitivement. Je vais faire une dernière tournée et un dernier album en octobre », a-t-il indiqué.

Sardou amorcera dans les prochains jours l'enregistrement de son 26e album et effectuera une dernière tournée en France, en Suisse et en Belgique. Sous le nom de La dernière danse, cette tournée se terminera en mars 2018. L'interprète des populaires chansons La maladie d'amour, Je vole et Être une femme souligne que la mise en scène de cette tournée ressemblera à quelque chose qu'il n'a jamais fait, avec écrans géants et effets visuels. « Ce sera un remerciement au public, qui me suit depuis 50 ans. »

Michel Sardou en 1983 Photo : Getty Images/PHILIPPE BOUCHON

Le chanteur de 70 ans, qui explique que sa voix n'est plus ce qu'elle était, souhaite se consacrer au théâtre.

« Après j'irai au théâtre, je me ferai plaisir », a-t-il indiqué au Parisien. « Ma voix, avec l'âge, a descendu. Ce que j'ai gagné en grave, je l'ai perdu en aigu. Je veux me protéger et ne surtout pas faire l'album et la tournée de trop... Il arrive un moment où on a tout dit. Et puis j'ai 70 piges, j'ai bien le droit de me faire plaisir. »

En 50 ans de carrière, le chanteur français a lancé 25 albums studio et 18 enregistrés en concerts. Il a interprété plus de 350 chansons, signant la plupart des textes et quelques musiques. Les bals populaires, En chantant, Les lacs du Connemara et Une fille aux yeux clairs sont au nombre de ses chansons les plus connues.

Très populaire dans la francophonie, Michel Sardou n'a pas échappé à la controverse au cours de sa carrière, prenant notamment position pour la peine de mort dans la pièce Je suis pour en 1976, se mettant à dos la gauche française.

Quelques années plus tôt, en pleine guerre du Vietnam, sa chanson en hommage aux États-Unis Les Ricains, lui a également valu son lot de critiques.

Michel Sardou a vendu plus de 100 millions d'albums en carrière.