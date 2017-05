Justin Trudeau et Emmanuel Macron s’entendent sur les priorités

« Je suis ravie d’avoir quelqu’un de plus jeune et encore plus dynamique qui s’est joint à la table du G7 », a souligné Justin Trudeau, avec le sourire.

Le premier ministre du Canada a déclaré que M. Macron et lui ont « beaucoup en commun » et qu’ils vont collaborer sur divers enjeux qui dépassent leurs frontières.

Emmanuel Macron a rappelé que leur relation s'établit à une époque où « il y a de plus en plus de déséquilibres, d’incertitudes, de fascination pour les régimes autoritaires ». « Nos valeurs peuvent parfois être menacées », a-t-il poursuivi.

Justin a été inspirant pour beaucoup. Je pense qu’on appartient aussi à une génération de dirigeants qui va renouveler les pratiques. Emmanuel Macron, président de France

Le jour de l'élection présidentielle française, le premier ministre Trudeau avait appelé Emmanuel Macron pour le féliciter.

Le nouveau président l’a remercié pour « cet appel amical ». « Je suis très heureux que l’on puisse avoir cet échange après notre rencontre d’hier, et puis des échanges qu’on a pu avoir dès le soir de mon élection », a-t-il dit.