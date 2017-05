Couillard et Nétanyahou discutent innovation et technologie

La réunion entre M. Couillard et M. Nétanyahou a eu lieu avec quelques heures de retard. Malgré cela, le courant est passé entre les deux hommes politiques.

« Comment va mon ami Justin Trudeau? », s’est enquis le dirigeant israélien lors de la rencontre qui a duré une quarantaine de minutes.

« Ce n’était pas une conversation superficielle et j’ai senti vraiment vraiment de l’intérêt de sa part », raconte Philippe Couillard.

Miser sur l'innovation

À court terme, Philippe Couillard souhaite établir un partenariat avec Israël sur l’intelligence artificielle et les mégadonnées puisque la province est déjà meneuse en la matière.

[Benyamin Nétanyahou] avait été très bien briefé sur nos atouts. Évidemment, Israël a des choses à nous montrer. Philippe Couillard

Comme le Québec n’a aucune représentation en Israël, M. Couillard envisage même d’y ouvrir un bureau commercial.

Cette première mission pour un premier ministre québécois a ouvert des portes pour des entrepreneurs d’ici, comme ceux de La DOSE Pro.

« On a certaines difficultés, ils ont certaines solutions et vice versa », explique Maxime Couture, dont l’entreprise offre un service de veille et d’analyse médiatique aux entreprises et aux politiciens. Ils souhaitent exporter leur produit en Israël. Une mission comme celle-ci leur permet de repartir avec des contacts en poche.

Par ailleurs, selon Philippe Couillard, son projet de contribution au développement économique de la Palestine a été bien accueilli par M. Nétanyahou.

Si cette mission économique avait des allures de campagne préélectorale, le premier ministre a pris le temps de démentir les rumeurs de déclenchement d’élections anticipées.

— Avec les informations de Martine Biron