Le bassiste de Simple Plan, qui souffre d'une dépression majeure, prend une pause

Le musicien s'est exprimé sur Instagram, expliquant qu'après avoir « lutté contre quelques épisodes [de dépression] », il « combat présentement une dépression majeure ». Cette dernière l'empêche de participer aux activités normales du groupe, explique-t-il.

« Le temps est venu d'expliquer pourquoi il y a des moments où je ne peux pas être avec mes bandmates et jouer pour vous », poursuit-il.

Les quatre autres membres du groupe montréalais lui ont offert leur appui dans un message publié sur la page Facebook du groupe : « David est notre ami d'abord et avant tout, et notre priorité à l'heure actuelle est sa santé et son bien-être », peut-on lire.

« Ça nous rend extrêmement tristes de voir notre ami et bandmate David vivre des moments pénibles, mais nous sommes absolument convaincus qu'il parviendra à s'en sortir et sera de retour sur scène avec nous très bientôt », poursuivent-ils.

En abordant cette situation publiquement, le groupe espère pouvoir aider leurs admirateurs qui souffrent de dépression. Il s'agit d'ailleurs de l'une des missions de la fondation lancée par Simple Plan a lancé il y a 15 ans.

Le groupe Simple Plan en concert à Monterrey, au Mexique Photo : Getty Images/Victor Chavez

La tournée européenne de Simple Plan s'amorce dimanche à Berlin et se poursuit jusqu'à la fin juin.

Le chanteur de Simple Plan, Pierre Bouvier, a également été contraint de prendre une pause l'automne dernier, afin de reposer ses cordes vocales. Le groupe avait alors reporté plusieurs concerts au Canada.

Le groupe, qui a vendu plus de 10 millions d'albums en carrière, est en tournée depuis plusieurs mois pour promouvoir son cinquième album studio, Taking One for the Team, paru en février 2016.