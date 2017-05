La représentation LGBTQ à Hollywood a faiblement augmenté en 2016

L'étude annuelle de l'association, dévoilée jeudi, s'est penchée sur 125 films produits par les sept principaux studios d'Hollywood et a constaté que les progrès dans cette industrie demeurent loin derrière ceux observés en télévision et dans le cinéma indépendant, à qui l'on doit le gagnant du plus récent Oscar du meilleur film, Moonlight.

Trois des grands studios - Lionsgate Entertainment, Sony Pictures et Walt Disney Studios - ont obtenu une mention d'« échec ». Aucun studio n'a reçu une note positive, parce que plusieurs des personnages issus de la communauté LGBTQ étaient utilisés comme sources de blagues seulement.

Le rapport note toutefois que des signes de progrès avaient été constatés dans les films parus en 2017 jusqu'ici.