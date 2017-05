Le pari de Maxime Bernier

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

« Ç’a été une belle campagne. J'ai commencé la campagne au mois d'avril l'année dernière, et ça va se terminer ce weekend. Pour moi, c'est le point culminant », s’est réjoui Maxime Bernier en entrevue avant son départ pour Toronto.

Après Kellie Leitch, M. Bernier a été le deuxième candidat à déposer officiellement sa candidature pour devenir le prochain chef du Parti conservateur du Canada (PCC).

L’homme de 54 ans avoue que cette candidature hâtive a représenté un avantage : il a rapidement présenté ses idées en se faisant connaître dans l’ensemble du pays.

L'abolition du système de gestion de l’offre, la fin de toutes subventions aux entreprises, la privatisation de Postes Canada et la diminution des restrictions dans le secteur des télécommunications pour augmenter la compétitivité, ne sont là que des exemples des réformes présentées par le candidat.

« Nous, c’était les grandes réformes pour faire en sorte d'avoir un gouvernement plus petit à Ottawa, un gouvernement qui va respecter les Canadiens qui va respecter les payeurs de taxes [...] être capable de baisser les taxes et les impôts des Canadiens », explique M. Bernier.

Des agriculteurs frustrés

Son intention d’abolir le système de gestion de l’offre est l’un des enjeux majeurs de la campagne de Maxime Bernier. La Beauce est l’une des circonscriptions où l'on retrouve la plus forte concentration de producteurs qui bénéficient de ce système au pays.

L’aspirant à la direction du PCC est conscient qu’il s’est mis à dos une partie des électeurs de sa circonscription, mais considère que c’est un pari gagnant.

Des centaines de producteurs se sont mobilisés pour empêcher Maxime Bernier de succéder à Stephen Harper. Après s’être procuré des cartes de membre, ils se sont rangés derrière Andrew Sheer, l'un des principaux adversaires de M. Bernier.

« Ils vont avoir un impact majeur. Leur but, c'est de battre Maxime Bernier », concède le candidat.

Je ne peux pas me présenter comme un candidat qui prône le libre marché et dire : "il y a une exception, on doit avoir un système de cartel socialiste pour les producteurs de lait, de poulets et d'œufs." J'aurais perdu toute crédibilité.

Maxime Bernier