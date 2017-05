Les Predators sont pauvres, et leur présence en finale est une anomalie

L’instauration de plafonds salariaux ou de taxes de luxe dans les grands championnats sportifs nord-américains a véritablement créé une impression de parité dans l’esprit des amateurs. Mais dans les faits, dans la très grande majorité des cas, ce sont encore les équipes les plus riches qui se faufilent jusqu’en finale et qui remportent la plupart des titres.

Le sport professionnel est ainsi fait. À compétence égale, la plupart du temps, ce sera le directeur général qui a la plus grande capacité de dépenser (jusqu’à la limite du plafond salarial) et qui dispose des plus grands moyens qui finira par aller chercher le plus grand nombre de victoires.

Ces derniers jours, beaucoup de gens ont crié au génie en parlant de David Poile, l’expérimenté DG des Predators, qui apparaissent au 26e rang de la liste de Forbes parmi les 30 équipes de la LNH. Mais rares sont ceux qui ont demandé pourquoi, sous sa gouverne depuis 19 ans, les Preds n’avaient jamais atteint le carré d’as et n’avaient franchi le premier tour que trois fois.

Si l’on se fie à la tendance lourde observée au cours des 11 dernières années, la présence des Predators en grande finale est davantage un « accident statistique » que la naissance d’une nouvelle dynastie du hockey.

***

Depuis 2005-2006 (l’année où la LNH a instauré son plafond salarial) :

Les 30 équipes de la LNH ont participé au moins une fois aux séries éliminatoires.

Dans la MLB (où on impose une taxe de luxe aux organisations les plus dépensières), 28 des 30 équipes ont participé au moins une fois aux séries d’après-saison.

Dans la NFL (où existe aussi un système de plafond salarial), 28 des 32 équipes de la NFL ont participé au moins une fois aux séries d’après-saison.

Ces chiffres ne disent pas tout parce que les trois ligues n’admettent pas le même nombre d’équipes en séries d’après-saison. Par exemple, en disputant un tournoi éliminatoire à 16 formations (en comparaison avec 12 dans la NFL), la LNH rehausse considérablement les probabilités de participer aux séries.

Ainsi, au cours de la même période :

Les 10 équipes les plus riches de la LNH ont participé aux séries 6,91 fois en moyenne, alors que les 10 équipes les plus pauvres n’y ont eu accès que 3,73 fois.

Les 10 équipes les plus riches de la MLB ont pris part aux séries 4,45 fois en moyenne, alors que les 10 formations les moins nanties ont participé au tournoi d’après-saison 2,09 fois.

L’écart est plus mince dans la NFL, mais les moyens financiers des organisations y ont tout de même un impact. Les 10 équipes les plus riches de la NFL se sont qualifiées 3,64 fois en moyenne, alors que les 10 moins nanties l’ont fait 2,55 fois.

***

Malgré les repêchages universels et tous les mécanismes mis en place pour favoriser l’égalité des chances, l’argent reste un facteur déterminant entre la victoire et la défaite.

Et plus on chemine dans les séries, plus les résultats des matchs se jouent sur des détails, et plus cet écart devient évident.

Le directeur général des A’s d’Oakland, Billy Beane, a révolutionné le baseball depuis le début des années 2000 en exploitant les inefficiences statistiques des autres organisations de la MLB pour embaucher des joueurs valables à faible coût. Ce phénomène a été baptisé « Moneyball » et Beane est devenu une véritable légende dans le sport professionnel nord-américain. Toutefois, concrètement, la ruse de Beane a toujours fini par s'incliner devant le pouvoir de l'argent.

Depuis le début des années 2000, les A’s (28e sur la liste de Forbes) se sont faufilés en séries pas moins de huit fois (une année sur deux!) soit aussi souvent que les Red Sox de Boston (3e sur la liste de Forbes). Mais les Red Sox ont gagné trois séries mondiales et les A’s n’ont participé à aucune finale durant cette période. Pourquoi? Simple malchance?

Entre 2006 et 2016, voici à quoi ressemblait le portrait des équipes finalistes dans la LNH, la MLB et de la NFL :

Dans la LNH, les 10 équipes les plus riches étaient représentées dans 68,2 % des cas en finale de la Coupe Stanley. Les 10 moins riches l’étaient seulement dans 13,6 % des cas.

Dans la MLB, 59,1 % des participants à la série mondiale figuraient parmi les 10 plus nantis, alors que seulement 18,2 % provenaient du bassin des 10 équipes les plus pauvres.

Dans la NFL, l’écart entre les 22 premières équipes est plus serré. Ainsi, seulement 31,8 % des équipes ayant pris part au Super Bowl figuraient parmi les 10 plus riches. Par contre, les 10 plus pauvres n’ont eu accès au match ultime que dans 9 % des cas.

***

Ceci expliquant cela, il n’est pas difficile que comprendre que, P.K. Subban ou pas, la présence des Predators de Nashville en grande finale revêt un caractère très exceptionnel.

En plus, Nashville a été la 16e et dernière formation qualifiée pour les séries éliminatoires ce printemps. Depuis 23 ans, c’est seulement la troisième fois que la 16e tête de série se faufile jusqu’en finale. Une seule est parvenue à remporter la Coupe, soit les Kings de Los Angeles en 2012.

Depuis 2006, la Coupe Stanley a été remportée par sept équipes différentes. Mais les 10 équipes les plus riches ont remporté neuf Coupes sur 11 (81,8%). Les Blackhawks de Chicago (3 Coupes), les Kings de Los Angeles (2 Coupes) et les Penguins de Pittsburgh (2 Coupes) faisaient tous partie du top 10.

Dans la MLB, 10 séries mondiales sur 11 (90,9%) ont été remportées par des équipes appartenant au groupe des 10 plus riches. Les Giants de San Francisco (3 titres), les Red Sox de Boston (2 titres) et les Cards de Saint Louis (2 titres) faisaient partie du club des 10 mieux nantis.

Et dans la NFL, seulement 4 des 10 équipes les plus riches ont remporté un Super Bowl. Mais sur une période de 11 ans, une seule des 10 formations les moins solides financièrement a mis la main sur le précieux trophée Vince-Lombardi (9,1 %).

En tout, sur les 66 équipes qui ont pris part aux finales de ces trois championnats de 2006 à 2016, seulement trois (4,5 %) sont parvenues à remporter le match ultime lorsqu’elles figuraient parmi les 10 moins riches.

Il est donc plutôt hasardeux d'affirmer que la LNH a atteint le « summum de la parité ».

Et ceux qui citent l’exceptionnel parcours éliminatoire des Predators pour conclure que David Poile a eu le dessus sur Marc Bergevin dans l'échange de Subban contre Shea Weber devraient peut-être faire preuve d’un peu de prudence.

Si leur jugement repose sur ce seul critère, la loi de la moyenne nous indique qu’ils devront ravaler leurs paroles au cours des prochaines saisons.