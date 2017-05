Milos Raonic en demi-finales à Lyon

Le Canadien a défait le Portugais Gastao Elias, 125e joueur mondial, en deux manches de 6-4 et 6-3 et un peu plus d’une heure et demie de jeu.

La première tête de série, qui a commis plus de doubles fautes (7) qu’il n’a réussi d’as (4), a tout de même enregistré un taux de réussite de 83 % avec ses premières balles de service.

Après une première manche sans histoire, où il a signé l’unique bris, Raonic a laissé filer une autre occasion au début de la seconde manche.

En avant 0-40 dans le deuxième jeu, il a vu Elias combler le retard pour créer l’égalité 1-1. La suite a presque été entièrement l’affaire de Raonic. Il a conclu la rencontre à sa deuxième balle de match.

En demi-finale, Raonic affrontera le gagnant du duel opposant le Tchèque Tomas Berdych (no 3) au Français Gilles Simon (no 5).

Autres résultats des quarts de finale :