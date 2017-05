Engagement envers l’OTAN : une décision qui appartient aux Canadiens, dit Trudeau

Le premier ministre du Canada, qui prenait la parole au siège de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, en Belgique, doit composer cette année avec des demandes de plus en plus insistantes des membres de l’Alliance, notamment des États-Unis, pour que le pays engage davantage d’argent et de ressources militaires au sein des missions de l’OTAN.

Le président américain Donald Trump, qui participe à cette rencontre pour la première fois, a par ailleurs obtenu cette semaine que l'OTAN devienne membre à part entière de la Coalition internationale contre le groupe armé État islamique (EI).

La lutte contre le terrorisme et la contribution des pays membres de l'Alliance seront certes au cœur des discussions du Sommet de l'OTAN cette année.

Sans répondre directement aux questions des journalistes qui lui demandaient s’il allait déployer des troupes ou des forces en Afghanistan ou en Irak dans le cadre des efforts de lutte contre l'EI, Justin Trudeau est resté plutôt évasif, expliquant que le Canada a « toujours livré la marchandise et été présent lorsqu’on avait besoin de lui » au sein de l’OTAN.

Le premier ministre a cependant rappelé que cette décision appartenait avant tout aux Canadiens et que c’est eux qui la prendront.

Les décisions que nous allons prendre seront prises au Canada, par les Canadiens […] l’avenir de nos forces armées dépendra de nos choix. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Nouvelle politique de défense

Par ailleurs, la nouvelle politique de défense du Canada sera déposée « dans moins de deux semaines », a déclaré Justin Trudeau.

« L’un des aspects importants de ce plan à long terme est notre engagement continu envers nos alliés de l’OTAN parce que nous sommes conscients de l’importance fondamentale de cette organisation. », a expliqué le chef du gouvernement canadien.

Estimant que le Canada a toujours fait sa part au sein des missions de l’OTAN, Justin Trudeau a rappelé qu’actuellement, les forces canadiennes jouent un rôle clé à Latvia, en Lettonie, en dirigeant l’un des quatre groupes multinationaux de combat dans le cadre des efforts de l’OTAN pour accentuer sa présence dans l’est de l’Europe. Ce à quoi s’ajoutent des chasseurs canadiens déployés en Islande et des frégates de la marine royale qui croisent avec le groupe naval de l’OTAN en Méditerranée.

« Nous avons démontré notre engagement profond à l’égard de cette institution en Bosnie, au Kovoso, en Afghanistan ou en Libye, le Canada a toujours répondu à l’appel. Ce qui était vrai à l’époque le demeure aujourd’hui », a souligné le premier ministre.