Vent du nord de Riopelle devient la 2e œuvre d'art la plus dispendieuse au Canada

Une évaluation de départ conservatrice à l'encan printanier de la maison Heffel pour la toile Vent du nord, mercredi, se situait entre 1 million et 1,5 million de dollars.

Le prix de vente final, à 7 438 750 dollars, qui inclut une prime de l'acheteur, est uniquement devancé par celui offert pour Mountain Forms, de Lawren Harris.

Jean-Paul Riopelle en 1965, dans son atelier de Paris Photo : Succession Yousuf Karsh, http://karsh.org

Cette toile avait été vendue à un encan de Heffel en novembre pour 11,21 millions de dollars, soit plus du double du sommet établi précédemment en 2002 pour l'huile sur toile de Paul Kane de 1845 intitulée Scene in the Northwest - Portrait of John Henry Lefroy.

Six autres œuvres de Lawren Harris devaient figurer à l'encan, mercredi, incluant deux croquis évalués entre 600 000 et 800 000 dollars.