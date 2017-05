Grève de la construction : Couillard prêt à déposer une loi spéciale lundi

Absent de cette crise jusqu'ici en raison de sa participation à une mission commerciale en Israël et en Cisjordanie, Philippe Couillard a haussé le ton en prévenant qu'il donnait jusqu'à lundi aux parties pour s'entendre sur le renouvellement des conventions collectives dans la construction, à défaut de quoi il déposera un projet de loi spéciale pour forcer un retour au travail sur les chantiers de la province.

J'ai demandé que le gouvernement prenne des dispositions pour être prêt à agir lundi. […] On ne pourra pas laisser l'économie saigner 45 millions de dollars par jour.

Pendant ce temps, des milliers de travailleurs en grève sont descendus dans les rues d'au moins huit villes du Québec pour manifester leur mécontentement et faire valoir leurs revendications en cette deuxième journée de débrayage.

Des marches de travailleurs ont été notamment organisées à Montréal, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi, Rimouski, Sept-Îles, Paspébiac et Cap-aux-Meules. Dans plusieurs villes, les travailleurs font le tour des chantiers pour s'assurer que le débrayage est respecté. Aucun incident grave n'a été signalé jusqu'ici, le tout se déroulant dans le calme.

Philippe Couillard, qu’il se rappelle une chose! On est aussi de ses électeurs les gars et les femmes de la construction. On est 175 000 travailleurs avec des familles […] qu’il n’oublie pas ça.

Réaction d'un travailleur en grève apprenant l'ultimatum posé par le premier ministre